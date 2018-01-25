外交部：希望美朝双方抓住机会之窗相向而行

新华社北京1月25日电（记者闫子敏）外交部发言人华春莹25日在例行记者会上表示，希望美朝双方能够相向而行，抓住目前出现的机会之窗，在对话解决问题上迈出步伐。

有记者问：据报道，24日一名不具名的韩国高官对记者称，美方示意如朝鲜停止挑衅一段时间，美与朝会谈是可能的。美已打开会谈的大门，现在是朝与其对话的最佳时机。朝可先与美恢复会谈，再与韩会谈，而后稳步扩大至其他有关各方。六方会谈框架很重要，但恢复有难度。请问中方有何评论？

华春莹说，当前，朝鲜半岛局势出现了难得的缓和局面。中方认为，将南北互动的积极态势延续下去并适时转化为解决半岛问题的政治对话十分重要。与此同时，将南北之间的积极互动及时转化为美朝之间的对话也十分重要，毕竟，解决半岛问题的钥匙在两个直接当事方美国和朝鲜手中。希望美朝双方能够相向而行，抓住目前出现的机会之窗，在对话解决问题上迈出步伐。

华春莹强调，六方会谈在推进解决半岛核问题过程当中发挥了不可替代的重要作用，包括“9·19”共同声明确立的有关原则在今天来说依然具有实践价值和现实指导作用。“我们认为，六方会谈还有生命力。现在，虽然六方会谈遇到一些困难和挑战，但我们相信，只要各方都能够秉持相互理解和相互尊重的精神，发挥智慧，通过对话谈判培育信任、积累共识、探讨出路，就没有迈不过去的坎。”

(责编：燕勐、袁勃)