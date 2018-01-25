刘鹤会见加拿大财政部长莫诺

人民网瑞士达沃斯1月24日电（记者吴刚、葛文博）1月24日，中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤在达沃斯应约会见加拿大财政部长莫诺。

刘鹤说，近年来中加关系取得长足发展。去年特鲁多总理访华期间，两国领导人达成许多重要共识，为中加关系发展提供了战略指引。中方对推动两国各领域合作持积极态度。双方在促进各自经济发展、推进经济全球化、维护多边贸易体系方面也拥有广泛共同利益。双方应抓紧落实两国领导人达成的重要共识，推动中加战略伙伴关系取得新的发展。

莫诺说，加方愿进一步拓展和深化对华友好关系，希与中方一起在各领域采取更多行动，开展更多合作。加方支持自由贸易政策，愿继续开展中加经济财金战略对话，推动两国贸易合作不断发展。

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