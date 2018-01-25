新华社北京１月２５日电 题：中国扩大开放承诺带给世界想象空间

新华社记者吴黎明

“中国将利用改革开放４０周年的机会推出新的、力度更大的改革举措”，“有一些措施可能超出国际社会的预期。”中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤日前在世界经济论坛年会上的表态“引燃”达沃斯，中国扩大开放的力度、广度和气度，带给世界无限的想象空间。

今年是中国改革开放４０周年，中国将隆重纪念这一改变中国与世界的伟大举措，世界各国非常关心中国对外开放向何处去，给世界带来什么。

一年前，国家主席习近平在达沃斯发表里程碑式演讲，“中国的大门对世界始终是打开的”、“中国将大力建设共同发展的对外开放格局”、“积极营造宽松有序的投资环境”等一系列表态受到国际社会普遍欢迎。

一年来，中国积极落实习近平主席在达沃斯提出的一系列倡议，加强产权保护，促进公平竞争，放宽金融业市场准入，主动扩大进口，推进“一带一路”建设，用实际行动推动经济全球化进程。

一方面，开放进程中的“中国吸引力”依然强劲。中国商务部公布的数据显示，２０１７年中国实际使用外资８７７５．６亿元人民币，同比增长７．９％，规模创历史新高。联合国贸易和发展会议的报告指出，中国继续成为吸引外资最多的发展中国家，也是继美国之后全球第二大外资流入国。

另一方面，开放进程中的“中国加速度”让世界获益匪浅。一系列数字可以印证：２０１７年中国对外直接投资增长４４％，是２０１２年的两倍；中国与“一带一路”沿线国家的贸易额超过３万亿美元、投资额超过５００亿美元，为当地创造了近２０万个就业岗位；国际金融危机爆发以来，中国一直为世界经济稳定和增长作着最大的贡献。２０１７年中国为全球经济增长贡献了三分之一的份额。

时隔一年，达沃斯的“中国声音”再次让世界振奋。刘鹤表示，中国将推出超出国际社会预期的一系列改革开放措施，并坚持引进来和走出去并重，与各国扩大双向投资和贸易往来。这再次体现了中国政府“不放空炮”的务实做派和积极推进经济全球化的大国胸怀。

当前的中国，出现了世界上人口规模最大的中等收入群体，形成巨大的国内市场。“十三五”规划期间，中国经济有望实现每年６．５％以上的增长目标。中国在追求自身发展进步的同时，并没有止步于独善其身，而是积极承担起大国责任，真诚与世界分享机遇，实现共赢发展。

平台决定视野。在改革开放大业步入４０周年之际，中国已经站在此前想都不敢想的宏伟平台之上。在此承前启后的历史时刻，中国有决心有信心进一步扩大开放。对世界而言，需要做的是放飞想象力，去拥抱中国机遇，并与中国相向而行，共同推动开放包容的新型全球化，共建开放型世界经济。

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