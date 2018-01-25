马克龙呼吁实现兼具包容和可持续性的全球化

新华社瑞士达沃斯１月２５日电（记者 凌馨）法国总统马克龙２４日在瑞士达沃斯呼吁实现兼具包容性和可持续性的全球化发展。

世界经济论坛２０１８年年会２３日至２６日在瑞士达沃斯举行，年会主题为“在分化的世界中打造共同命运”。

马克龙在２４日的论坛会议现场强调，“经济增长不是目的而是手段”。经济增长的成果没有让更多人受益、被更多人分享，是让世界出现分化的重要原因。他警告，如果没有让民众认识到全球化的意义所在，我们未来看见的将是一批民粹主义分子和极端分子的崛起。

他提到，过去一段日子，多边主义变得相对脆弱，包括联合国、世界贸易组织等在内的国际组织遭受各种攻击。有些国家表示有权利用自己的办法解决问题或是绕过这些国际组织寻求其他替代办法。但历史证明，解除与这些组织间的合作会产生怎样的后果。“有人不愿意往前走，但他不应该成为别人前进的障碍。”马克龙说。

马克龙表示，包括恐怖主义、移民、环境等领域的挑战需要全球协调应对。国际社会２０１５年达成应对气候变化的《巴黎协定》，马克龙警告，“我们正在输掉应对气候变化的战争”。

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