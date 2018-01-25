中国驻美大使：期待中美能更好地开展合作 

新华社华盛顿１月２４日电（记者朱东阳 刘晨）中国驻美国大使崔天凯２３日说，在双方共同努力下，一年来中美关系保持总体稳定并取得重要发展，期待中美能更好地开展合作。

崔天凯２３日与《今日美国报》编委会座谈并接受该报采访，回答了中美关系、中国经济、朝核问题等有关提问。崔天凯说，中美高层交往密切，两国元首三次会晤，建立了良好的工作关系，为双边关系稳定发展发挥了重要引领作用。与此同时，中美建立了四个高级别对话机制，并分别举行了第一轮对话，取得了良好效果。当今世界正在经历重要变革，需要各国特别是中美这样的大国加强合作。

崔天凯说，中美拥有诸多共同利益，双方可以通过开展互利合作而获益，中方真诚希望同美方建立长期稳定的良好关系。

关于中国是否在寻求全球霸权，崔天凯说，更多、更好地了解中国文化和发展目标后就会发现，中国不认为哪个国家能真正主宰世界，无意也从不寻求全球主导权。中国对自身定位非常明确：优先目标仍是如何把自己的国家治理得更好，如何更好满足人民对美好生活的向往，因为每个国家都必须先解决好自己的问题。与此同时，我们将进一步加强同国际社会的联系，为国际社会作出更大贡献。

对于中国经济前景，崔天凯说，过去几十年，中国高度关注经济增速，长期保持两位数的ＧＤＰ增长，这是正确和必要的。当时中国还不发达，需要通过经济快速发展来满足人民的基本生活需要。但这样的发展也带来了一些问题，比如债务增长、环境污染等。中国已经意识到这些问题并开始着手解决。现在，中国已经不再以速度论发展，而是确立了以提升发展质量为导向的目标，更多强调调整优化经济结构和保护环境。中国政府提出未来一个时期的重要任务就是打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。相信在这一背景下，中国经济的前景是光明的，债务风险也会逐步降低。

针对朝鲜半岛问题，崔天凯说，中方的原则是：坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平与稳定，坚持通过和平方式解决问题。至于半岛是分是合，采取什么样的外交政策，应由朝韩两国人民自己决定，因为只有他们才最清楚自身利益所在。中方支持朝韩人民根据自己的意愿，以和平、自主的方式开展统一事业。作为半岛近邻，中方的关切是半岛不能生战生乱，这不仅会伤害朝韩两国人民，也会严重威胁中国国家利益。

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