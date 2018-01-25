外交部：欢迎各国搭乘中国发展的高速列车

人民网北京1月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

应国务院总理李克强邀请，大不列颠及北爱尔兰联合王国首相特雷莎·梅将于1月31日至2月2日对中国进行正式访问并举行新一轮中英总理年度会晤。

问：昨天，中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤在世界经济论坛年会上发表致辞，重申了习近平主席去年达沃斯演讲中关于推动经济全球化再平衡、推动人类命运共同体等重要主张。舆论纷纷评论称，时隔一年习主席的演讲对解决当前世界重大问题仍具有重要意义。中方对此如何评价？

答：去年1月，习近平主席出席达沃斯世界经济论坛年会，并在开幕式上发表题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲。习近平主席在演讲中深入剖析了世界经济面临的突出矛盾，提出了推动经济全球化再平衡的重大倡议，强调要打造富有活力的增长模式、开放共赢的合作模式、公正合理的治理模式、平衡普惠的发展模式。在当时国际社会面临迷茫之际，习近平主席的讲话指明了方向，稳定了人心，提振了信心，展现了中国应势而为、勇于担当的大国引领作用。一年来，习近平主席演讲多次被各国领导人和国际组织负责人提及引用，产生了广泛而深远的国际影响。

这几天我们都在关注达沃斯。今年世界经济论坛年会的主题是“在分化的世界中打造共同命运”，这同习近平主席在去年演讲中提出的构建人类命运共同体、促进经济全球化再平衡等重大主张高度契合。论坛主席施瓦布昨天在会上指出，习近平主席在达沃斯的演讲是“中国与世界关系的重要转折点”。我们也了解到，年会期间许多参会嘉宾和媒体都还在热议习近平主席的演讲，并积极评价演讲的重要意义。这充分展现出习近平主席演讲的巨大感召力和影响力，以及中国理念、中国主张、中国方案对当今世界的重要引领作用。

我们也注意到刘鹤主任在昨天的致辞中，再次重申了习近平主席的重要主张，介绍了中国一年来在支持经济全球化、扩大对外开放方面的重大进展，强调中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，展现出中国推动构建人类命运共同体的坚定决心。我们欢迎各方同中方一道，秉持共商共建共享精神，为建设开放型世界经济、促进人类共同发展进步作出积极贡献。

问：据报道，一名不具名的韩国高官24日对记者称，美方示意如朝鲜停止挑衅一段时间，美与朝会谈是可能的。现在是朝与美对话的最佳时机。六方会谈框架很重要，但恢复有难度。中方有何评论？

答：当前，朝鲜半岛局势出现了难得的缓和局面。中方认为，将当前南北互动的积极态势延续下去并适时转化为解决半岛问题的政治对话十分重要。与此同时，将南北之间的积极互动及时转化为美朝之间的对话也十分重要。毕竟，解决半岛问题的钥匙掌握在两个直接当事方，也就是美国和朝鲜的手中。希望美朝双方能够相向而行，抓住目前出现的机会之窗，在通过对话解决问题的方向上迈出重要步伐。

你还提到六方会谈，我想强调，六方会谈在推进解决半岛核问题过程中发挥了不可替代的重要作用，包括“9·19”共同声明确立的有关原则在今天来说依然具有实践价值和现实指导作用。我们认为，六方会谈还是有生命力的。现在，虽然六方会谈遇到一些困难和挑战，但我们相信，只要各方都能够秉持相互理解和相互尊重的精神，发挥智慧，通过对话谈判培育信任、积累共识、探讨出路，就没有迈不过去的坎。

问：据报道，本周俄罗斯邀请安理会其他常任理事国以及其他相关国家参加于1月29日在索契举行的叙利亚问题全国对话大会。中方是否收到了邀请？中方谁出席？

答：中方支持有利于缓和叙利亚局势，推动叙利亚问题政治解决的努力。我们希望叙利亚问题索契全国对话会取得积极成果。

关于中方谁将应邀出席会议，目前我还没有这方面的信息。

问：明天是印度共和国日，印度邀请了东盟十国领导人出席。有媒体观点认为，印度的目的是抗衡中国在东盟的影响力，制衡中国在该地区日益增长的影响力。中方对此有何评论？

答：我们注意到近段时间，个别印度媒体似乎有一个习惯，不管印度政府或领导人对外有什么行动，都会立即将其与中国联系在一起。我不知道印度官方对此怎么想，但在我看来，这反映出持这种观点和猜测的个别印媒对自己国家太不自信，对中国太不信任。

中国对于其他国家之间开展正常合作、发展正常关系都持开放和欢迎态度。我们乐见印度同东盟国家发展正常友好合作关系，希望各方一起努力为促进本地区的和平、发展和繁荣做出积极贡献。

问：美国财政部宣布对包括2个中国实体在内涉朝实体和个人实施制裁。中方是否会根据自己的信息情报对在华从事违反安理会决议的朝鲜实体和个人采取行动？

答：我愿重申，中方一贯全面、严格执行联合国安理会有关涉朝决议，作出的努力有目共睹。同时，我们坚决反对任何国家根据国内法对中方实体或个人实施“长臂管辖”。

至于有关企业是否违反了安理会决议或中国法律，我目前不掌握具体情况。但有一点非常明确，我们也多次强调过，如果调查发现有任何企业或个人在中国领土上从事违反安理会决议、违反中国法律法规的活动，中方都会依法依规予以严肃处理。

问：第一，据报道，根据为期一年的调查，美国国会称很容易在网上从中国卖家买到芬太尼和其它阿片类物质，并邮寄到美国。中方是否同意中国是阿片类物质主要来源国？中国做了哪些努力阻止阿片类物质的运输？第二，美国国会还称，从中国邮寄这些非法物质的首选方式是EMS，通过美国邮政服务投递包裹。他们敦促中国更准确地收集寄到美国的包裹信息，包括寄件人信息和物品描述。为什么有这么多包含致命毒品的包裹不需要信息识别就可以从中国进入美国？中国建议如何解决这个问题？

答：我不掌握你提到的具体情况，但可以作个原则回应。禁毒合作是中美执法合作的一大亮点。近年来，双方在打击跨国毒品犯罪、新精神活性物质列管等方面开展了卓有成效的合作，获得两国社会普遍好评。中方在这方面的态度非常明确，我们愿同美方一道深化合作，加强禁毒领域沟通和协调，共同推动国际社会积极有效应对毒品问题，维护世界各国的稳定和安全。

问：据报道，美国财政部长昨天称，美元疲软昨天达到了三年来最低点，他对此表示欢迎。中方是否担心美国或许在操纵本国货币？

答：我们希望世界各国都能执行负责任的、有利于世界经济稳定的汇率政策。

问：美政府官员近日称，中国在提倡自由贸易方面说得很好，在高度保护主义行为方面则做得更好。中方对此有何回应？

答：首先我想指出，贸易保护主义这顶帽子无论如何也扣不到中国的头上。当今世界，谁在推行保护主义，谁对国际规则合则用、不合则弃，谁片面强调本国利益至上并采取以邻为壑的政策，我想世界人民的眼晴是雪亮的。

中国领导人多次郑重声明，中国开放的大门不会关上，只会越开越大。因为只有开着门，世界才能够进入中国，中国也才能走向世界。相信大家都已经注意到，去年年底，中国在大幅度放宽金融业市场准入等方面采取了实实在在的行动。这几天，中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤出席达沃斯世界经济论坛2018年年会时，也向外界再次宣示中国将继续推动全面对外开放、大幅放开市场准入、坚定维护多边主义和多边贸易体制的决心。相信中国已经和即将推出的重大改革和开放的举措将为中国同包括美国在内的世界各国拓展互利共赢的经贸合作开辟更广阔的空间。

我还想强调，中国的发展是世界的机遇，谁越早正视这个现实，谁就能越早从中国的高速发展中共享发展红利。我愿重申，中国将张开双臂欢迎各国搭乘中国发展的高速列车，当然，我们也将采取必要措施坚定捍卫自身的合法正当权益。

问：你刚才宣布了英国首相访华的消息，能否介绍此访主要活动安排及中方期待？

答：刚刚过去的2017年是中英建立大使级外交关系45周年，也是中英关系“黄金时代”深入发展之年。习近平主席出席二十国集团领导人汉堡峰会期间同梅首相成功会晤,就下阶段中英关系发展达成重要共识。李克强总理同梅首相就中英建立大使级外交关系45周年互致贺信，重申发展两国关系的共同意愿。

梅首相此访是2015年习近平主席对英进行历史性国事访问，两国宣布构建面向21世纪全球全面战略伙伴关系、开启中英关系“黄金时代”后，双方首次举行总理年度会晤，也是梅就任首相后首次正式访华，对新形势下中英关系发展具有重要意义。访问期间，中方领导人将分别同梅首相会见、会谈，两国领导人将就中英关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。梅首相还将赴上海市和湖北省武汉市参观访问。

中方高度重视发展中英关系，希望以梅首相此访为契机，进一步深化双方政治互信，拓展各领域互利合作，推动中英面向21世纪全球全面战略伙伴关系取得新的发展。

(责编：燕勐、袁勃)