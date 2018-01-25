中国敦煌文化欲以数码化打造世界级文化IP

人民网讯 为了让更多人了解敦煌之美，敦煌研究院积极打造数码化的超级IP，从VR节目、动画到文创商品，无所不包，包括《舍身饲虎》、《降魔成道》等动画，所有人物、角色均是从壁画里取材，让观众犹如亲临敦煌。

敦煌文物被视为无价之宝，为了保护这些文物不受损害，除了限制参观人流之外，敦煌研究院去年底与腾讯签订战略合作协议，启动“数码丝绸之路”计画，将壁画转变成漫画、动画，手游和VR节目等。

实际上，敦煌莫高窟已有1650多年历史，珍贵的壁画、雕塑及文物，被视为无价之宝，然而相较于北京故宫1年近逼1700万人次的游客数量，敦煌一年却只有170万人，原因出在为了保护珍贵文物而限制参观人流。由于游客呼气的二氧化碳会伤害脆弱的壁画，人员走动造成振动、粉尘等也会产生诸多问题，因此目前敦煌莫高窟采行限流制，每日参观人数仅6000名左右。

敦煌研究院文化创意研究中心副主任陈海涛，2006年毕业于北京电影学院动画学院后便远赴敦煌，今年他将壁画做成《舍身饲虎》和《降魔成道》动画。对此，他强调：“敦煌是在国际语境下，民众基于信仰、文化、艺术、交流而自发创造的，是一个世界性的具有亲和力的超级IP。”未来，敦煌将在北京、上海等城市设立敦煌艺术文化体验中心，作为敦煌研究院的“第四代领头人”，王旭东认为，这一代“敦煌人”的使命，就是要让“敦煌学在国外”，“让世界来研究敦煌”。

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