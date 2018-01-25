肯塔基州校园枪击案：“枪手知道自己在干什么”

美国肯塔基州一名15岁中学生23日在学校向同学开枪，造成两名学生死亡，12人中弹，另有5人在混乱中受伤。

枪手当场被捕。执法部门暂时没有公开他的身份，也没有确定作案动机。侦查人员正搜查这名嫌疑人的住处并调查他的背景。

【“他知道自己在干什么”】

当地时间23日上午7时57分左右，位于肯塔基州西部乡村小镇本顿的马歇尔县中学传出枪声。一些目击者说，事发上课前，不少学生聚集在学校的公共休息区闲聊。

亚历山德里娅·卡波拉利说，听到枪声，她拽起惊呆了的朋友往教室跑。卡波拉利认定，枪手蓄意行凶，开了一枪又一枪，“知道自己在干什么”。

子弹打光后，枪手试图逃跑，随后落网。肯塔基州长马特·贝文说，枪手在“非暴力”情形下被捕，面临谋杀和谋杀未遂等罪名指控。

肯塔基州警察局局长理查德·桑德斯说，凶器是一把手枪。

莱克茜·维蒙说，枪手开枪前，她正和朋友谈论篮球赛和化妆品。

“（枪响后）我吓懵了，身体无法移动，”维蒙说，她听到有人倒在地上，“那离我非常近”。她一边跑，一边给母亲打电话，最终逃入一家快餐店避险。

另一名学生巴利·卡尔普告诉美联社记者，事发前她正与朋友说笑，听到“砰”的一声响。看到有人倒地前，她误以为那是书重重落到地上。“子弹到处乱飞，我径直跑到门外，用最快的速度朝马路跑去。”

【“他们在奔跑、哭嚎、尖叫”】

15岁女生贝利·霍尔特中弹后当场死亡。桑德斯说，医护人员把6名伤员送往距事发地约190公里的田纳西州范德比尔特大学医疗中心，同为15岁的学生普雷斯顿·科普因救治无效死亡，其余5人“伤势危重”。

马歇尔县中学一片混乱。不少人逃到汽车里或穿过空地跑到公路上。闻讯赶来的学生家长把汽车停在马路上，慌张地寻找着自己的孩子。

在事发学校附近经营花店的杜斯蒂·科恩巴赫尔说，学校外面乱哄哄，学生和家长都急着寻找亲人。“所有停车场里到处是学生与父母拥抱在一起的景象，但没人真正知道发生了什么事。”

“他们奔跑、哭嚎、尖叫。”让数十名学生到店里躲避的小企业主米切尔·加兰说，本顿是个小地方，所以他认识不少孩子，“大家吓坏了，都在担心孩子们”。

【校园枪击案越来越常见】

肯塔基州长贝文和一些当地居民说，不相信群体枪击案会发生在这样一个邻里关系密切的小镇。

美国“枪支暴力档案”网站依据媒体报道和其他来源汇总的数据显示，这是今年第一起致人死亡的校园枪击案。

得克萨斯州一名16岁学生22日在学校餐厅开枪打伤同学；路易斯安那州警方正调查一起学生在当地一所特许公立学校聚集并开枪的事件。

马歇尔县中学距离肯塔基州帕迪尤卡县希思中学只有半小时车程。1997年，时年14岁的迈克·卡尼尔在希思中学开枪打死3人，伤5人。两年后，科罗拉多州哥伦拜恩中学发生血腥枪案，两名男生用突击步枪打死12名学生和一名教师，随后自杀。

按照美联社的说法，哥伦拜恩中学枪案标志一个校园群体枪击事件越来越常见时期的开始。美国反对暴力的“每个城市支持枪支安全”组织统计，仅2013年至今就发生283起校园枪击。

所谓“群体枪击事件”，依照美国媒体现有界定，指死亡和受伤4人或更多的涉枪事件。

曾经遭遇枪击的民主党籍前国会众议员加布丽埃尔·吉福兹呼吁国会出台更严格的法律，以管控枪支。她说，校园枪击案正以令人恐慌的频率发生，不再是“不可思议”的事。（周啸天）（新华社专特稿）

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