米勒盘问塞申斯 特朗普为何一点儿也不担心？

美国总统唐纳德·朗普23日说，他“一点也不担心”司法部长杰夫·塞申斯接受独立检察官罗伯特·米勒“约谈”时说了什么。

当天早些时候，司法部确认，塞申斯上周成为首名接受米勒盘问的特朗普内阁成员。他也是迄今为止接受“通俄”调查的最高级别官员。

同一天，路透社以知情人士为消息源报道，米勒调查小组与特朗普的私人律师讨论了独立检察官问询总统本人的可能性。

特朗普为何对米勒“过堂”塞申斯“不担心”？特朗普会遭到弹劾么？中国人民大学国际关系学院副教授刁大明说，“通俄”调查始终没有获得“实锤”证据。从现有进展看，调查难以产生实质性结果，不太可能出现特朗普遭弹劾的局面。

刁大明分析，回顾“通俄”调查历程，有两个主要时间节点。其中之一联邦调查局前局长詹姆斯·科米去年6月8日出席国会参议院听证会。

科米在听证会上5次指认特朗普政府“撒谎”，回溯特朗普要求他效忠并就“通俄”调查施压。科米证词关键内容遭白宫发言人和特朗普私人律师否认。

刁大明说，听证会前，“通俄”调查主要围绕特朗普及其团队成员在2016年总统选举前是否有“通俄”活动；听证会后，调查转向特朗普和团队是否有作伪证和蔑视国会等行为。“‘通俄’调查经历了这个时间节点后，从事实性调查转向程序性调查。”

第二个时间节点是特朗普8月2日签署针对俄罗斯、伊朗和朝鲜三国的制裁法案。

根据法案，美国以俄罗斯涉嫌干涉美国总统选举和乌克兰危机等为由，追加对俄方个人和实体的经济制裁；以研制弹道导弹等为由，对伊朗和朝鲜施加新制裁。另外，法案限制美国总统解除对俄方制裁的权力。

刁大明说，法案签署前，“通俄”调查是为了防止特朗普与俄罗斯走近，消除美俄关系转圜的可能性；法案签署后，调查转向“塑造特朗普执政风格”。

“一些调查线索指向特朗普执政团队中的家庭成员。一些国会共和党籍成员希望借助这一调查，‘逼走’总统执政团队中的家庭成员，从而限制、约束特朗普的施政风格。”（王逸君）（新华社专特稿）

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