达沃斯论坛各国代表热议“一带一路”

新华社瑞士达沃斯１月２４日电（记者聂晓阳 翟伟）第４８届世界经济论坛召开之际，第二届“一带一路达沃斯论坛”２４日在瑞士达沃斯举行。与会代表纷纷表示，“一带一路”倡议推动沿线国家合作，有利于促进地区发展。

联合国贸易和发展会议（贸发会议）秘书长基图伊表示，全球化和多边主义创造了很多奇迹，但目前需要寻找进一步发展的新方式、新动力，“一带一路”倡议能在这方面发挥巨大贡献。

联合国负责经济与社会事务的副秘书长刘振民当天在论坛中说，“一带一路”倡议为区域合作和全球化提供新思想、新动力、新形态。刘振民说，联合国认为这一倡议是全球实现２０３０可持续发展议程的重要部分，是对全球化的实质性推动。

贸发会议投资和企业司司长詹晓宁说，在全球投资大幅下降、贸易增长缓慢的背景下，中国提出“一带一路”倡议无疑将带动全球资本流动，成为全球投资新热点。

当天，多国政府官员参加了“一带一路达沃斯论坛”。

巴基斯坦外交部长阿西夫在论坛上说，目前保护主义和贸易壁垒妨碍全球贸易继续增长，互联互通的合作将是解决这一问题的关键。

蒙古国外长朝格特巴特尔认为，“一带一路”倡议符合蒙古利益，有利于促进自由贸易和经济增长，有助于维护欧亚地区和平与稳定，为发展奠定更好基础。

在泰国总理府官员科萨看来，“一带一路”倡议非常重要，可改善沿线国家贸易关系。科萨表示，泰国毫无疑问会和中国继续密切合作，推动共同发展和繁荣。

本届论坛由清华大学、国家发展改革委国际合作中心及联合国贸发会议联合举办，吸引１００多位政要、工商和学界代表参加。

“一带一路达沃斯论坛”秘书长、国际货币基金组织前副总裁朱民当天表示，“一带一路”倡议是中国支持全球化和全球合作的具体表现，是中国为改善全球治理做出的贡献。

“一带一路达沃斯论坛”２０１７年１月创立，每年达沃斯世界经济论坛年会期间在瑞士举行。

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