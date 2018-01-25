朝鲜政府、政党和团体呼吁尽快改善北南关系

朝鲜政府、政党和团体２４日在平壤举行联合会议，呼吁尽快改善北南关系，广泛进行北南交流与合作。
据朝中社２５日报道，倡议书呼吁沿着“６·１５”共同宣言和“１０·４”宣言轨道，推进北南关系发展，缓和北南军事紧张状态，广泛进行北南间的接触和来往、合作与交流，消除相互间的误解与不信任，高举民族自主旗帜，早日实现北南关系大转变、大变革。
倡议书表示，要促进海内外各政党、各阶层和各部门的接触与对话，积极推进合作与交流。要打破民族分裂壁垒，积极推动和解与团结。
与会者表示，今年首先要营造朝鲜半岛和平环境，韩国政府应中断和美国的战争演习，停止引入美国的核战略资产和侵略武力。（记者程大雨）
让思想之光引领世界前行之路 又是一个声音交汇的“时节”。1月23日至26日，世界经济论坛2018年年会在瑞士达沃斯小镇举行，以“在分化的世界中打造共同命运”为主题，聚焦在地缘战略竞争加剧背景下国际合作的意义。“今年论坛的主题延续了习近平主席去年出席论坛年会时论述的‘构建人类命运共同体’理念。”世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布之言，将人们的视线转向习近平主席2017年在瑞士两个具有世界级分量的蕞尔之地留下的深深印记—— 【详细】