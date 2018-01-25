王毅谈中国乌拉圭自贸协定

外交部长王毅24日在蒙得维的亚与乌拉圭外长尼恩共同会见记者时，就中乌商签双边自贸协定发表看法。

王毅表示，国与国之间商签自贸协定，顺应全球化潮流，符合历史前进方向，有利于捍卫多边贸易体制，有利于促进各国经济发展。中国愿与乌拉圭等南方共同市场国家有序探讨自贸协定的商签工作。

王毅说，中国是拥有13亿人口超大市场的国家，自身市场潜力正在不断释放。同时，中方坚定奉行互利共赢的开放战略，始终是多边贸易体制的维护者和推动者，愿意通过建设自贸网络与各国分享中国的发展机遇。乌拉圭和其他拉美国家与中国签署自贸协定，将为各国进入中国市场提供便利，完全符合乌拉圭等国的长远利益，中方对此也乐见其成。（记者倪瑞捷）

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