美国白宫公布移民改革四大重点

美国白宫２４日对移民改革内容提出要求，表示将于下周正式提交国会讨论。

白宫在一份声明中说，移民改革应包含以下四个要点：加强边境安保并填补法律漏洞；终止以家庭为单位的“链式移民”；终止“签证彩票”制度；为“追梦人”政策找到一个永久性替代方案。

声明说：“白宫将于下周一公布一份立法框架，这份文件体现了两党妥协的结果，因此也应能够得到两党支持。”

这四大框架基本维持了特朗普总统自上任以来所表达的诉求。两名共和党参议员去年曾起草一份移民改革法案，拟仿照加拿大、澳大利亚等国实行积分入籍制，受到特朗普支持，但由于未在国会获得足够多支持而未能推进。

近来，移民改革逐渐成为美国国内关注焦点，民主党和共和党在“追梦人”政策上存在较大分歧，这一分歧间接导致美国政府于１月２０日停摆。

“追梦人”政策即美国前总统奥巴马２０１２年签署实施的“童年抵美者暂缓遣返”计划。该计划使得年幼时被父母带入美国的青少年非法移民可免于被遣返并合法获得工作。美国总统特朗普２０１７年９月下令废止该计划，同时暂缓６个月执行以便国会寻求替代政策。预计约有８０万年轻非法移民将受到影响。（记者刘阳 孙丁）

(责编：朱欣(实习生)、常红)