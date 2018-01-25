铭记患难中的朋友——记英国音乐家为一战华工谱曲写书

一段沉寂近百年的历史，如何能让今人了解和铭记？英国音乐家克莱夫·哈维选择以文学和音乐的形式，给一战中受英国政府招募、不远万里来到欧洲战场，战后却被英国社会长期忽视的中国劳工谱写歌曲、创作历史小说。他希望各国读者去聆听、阅读并正视那段历史。

哈维根据一战历史而创作的小说《杨的战争》近日在英国出版发行。小说讲述了主人公杨从山东老家加入英军招募的中国劳工旅，远渡重洋到法国战场，舍命营救受困英军士兵却未获英军认可，战后邂逅爱情定居法国的故事。

“杨是当年十多万名中国劳工的一个缩影。在我的书里，他被设定为一个英雄角色，也有较为幸运的结局。现实中，许多中国劳工在欧洲战场遭受令人难以置信的苦难，有的人付出生命的代价，多数人带着少得可怜的报酬回到中国。”现年６２岁的哈维日前接受新华社记者采访时说。

一战期间，英法两国先后招募中国劳工约１４万人，其中约１０万人隶属英军中国劳工旅。他们冒着生命危险在战场修建公路、战壕，维修铁路和坦克，甚至拆除未引爆的炸弹，但西方社会并未给予他们足够认可。英国至今连一座专为中国劳工而建的纪念碑都没有。

“是时候修正记录、正视真相了。一百年前，这些勇敢的中国年轻人冒着生命危险来到欧洲，帮助我们应对人类历史上最残酷的冲突之一，做出了巨大贡献。现在我们必须向中国劳工和中国人民表达最深切的谢意，认可他们为我们所做的一切。”哈维说。

哈维出生在英国肯特，喜欢创作和改编吉他曲，发行过音乐专辑，是一名职业音乐人，也当过律师。２０１４年，他去法国旅游时听到导游安迪谈起位于法国的一战华工墓地。

“安迪有个领养的女儿来自中国，所以他对中国历史很了解，而我和其他游客则是头一次听说这段历史。我们深深震撼于一战华工为欧洲和平所做出的巨大贡献，也惊讶于为何这么长时间里西方社会没人提到他们。”哈维说。

哈维不懂中文，从来没去过中国，也不认识中国朋友。但在听说一战华工的遭遇后，他觉得自己突然与中国有了某种情感联系。身为英国人，他觉得自己受惠并有愧于那些被遗忘的中国人。

哈维开始对一战华工感兴趣。他发现加拿大、英国都有研究学者为这段历史著书立说，有些还是几百页的大部头，但普通读者一般不会对此感兴趣。他萌生了写一本历史小说的念头，因为“文学创作是最有感染力、最能吸引大众去了解和探索历史的有力工具”。

为创作《杨的战争》，哈维不惜花费两年时间，停止一切音乐创作，专心写作，并时常把书稿寄给英国的历史学家征求意见。

２０１７年１１月，一战华工纪念碑在比利时揭幕。为此，哈维专程前往，把一份书稿赠送给中国驻比利时大使。

目前，哈维正与中国的一家出版社商谈翻译事宜。他还想以这本小说为脚本拍一部电影。为此，他专门创作了一首同名歌曲，打算给电影做主题曲。

记者不久前曾听到过这首悠扬、忧伤的歌曲。歌中唱道：“无论他们曾在哪里倒下，我们如今都一起铭记；他们的眼泪和话语，依然留在这里……百年过去，时光飞逝，他们永远留在这里……

由英国华侨华人发起的“确保我们铭记”为一战华工立碑计划得到英国政府的支持。按计划，纪念碑将于２０１８年９月在伦敦东区揭幕。哈维希望能请中国童声合唱团在纪念碑揭幕仪式上演唱他的这首歌曲，以表达他对立碑计划的支持以及对中国人民的感谢。

“英国亏欠这些勇敢的中国劳工一句发自肺腑的感谢，”哈维说，“患难时帮助你的朋友，才是真正的朋友。这种友谊无论放在哪个年代，都值得珍惜。”

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