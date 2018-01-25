支付宝进驻中东首家落户以色列

中国移动支付平台支付宝２５日宣布进入以色列，正式将移动支付服务带到中东地区，为中国游客提供便利。

支付宝平台的工作人员告诉新华社记者，以色列知名珠宝店钻石矿和卡普里斯，以及护肤品牌阿哈瓦都是第一批接入支付宝扫码付款的商户，中国游客可以使用手机在店内直接消费。此外，连锁免税店詹姆斯·理查森与以色列航空公司的机舱内也将很快开通支付宝付款。

支付宝欧洲、中东以及非洲地区负责人王莉说，中国游客在出境旅游时更希望使用他们熟悉的移动支付方式付款，支付宝很高兴能和以色列合作伙伴一起为中国游客提供更高品质的旅游体验。

以色列中央统计局发布的最新数据显示，２０１７年赴以色列的中国游客首次突破１０万人次，达到１２．３万人次，比２０１６年增加４５％。以色列旅游部预测，两三年后赴以色列的中国游客数量有望达到每年２０万人次。另据以色列旅游部和以色列－中国商会统计，中国游客在以色列平均停留９天，每人每日消费大约３００美元。

(责编：朱欣(实习生)、常红)