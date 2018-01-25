美“猎鹰重型”运载火箭完成静态点火测试

美国太空探索技术公司２４日说，重型运载火箭“猎鹰重型”已完成静态点火测试，为不久后的首飞奠定基础。

太空探索技术公司在社交媒体上发布的视频显示，美国东部时间２４日中午约１２时３０分（北京时间２５日凌晨１时３０分），“猎鹰重型”火箭在位于佛罗里达州的美国航天局肯尼迪航天中心３９Ａ发射台上点燃了２７个引擎，向地面喷出白烟，时间持续约１０秒。

太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体上表示，点火测试效果很好，一周后火箭可能将首次发射。如果发射成功，预计将把特斯拉公司的电动跑车送入太空。

据该公司网站介绍，“猎鹰重型”火箭可将５４吨有效载荷送入轨道，约相当于一架满载的波音７３７飞机。火箭第一级含３枚“猎鹰９”火箭芯，共有２７个引擎，发射时能产生约相当于２２７万公斤的推力。

此前“猎鹰重型”火箭的静态点火测试曾多次推迟。太空探索技术公司目前尚未正式公布发射时间。如果发射成功，“猎鹰重型”火箭将成为现在世界上运载能力最强的火箭，并且可以回收利用。

(责编：朱欣(实习生)、常红)