奥地利各界人士高度评价中共十九大成果与中国发展成就

中央组织部部务委员兼组织一局局长李小新２３日在中国驻奥地利大使馆就中共十九大与中国未来发展成就向奥地利政商等各界人士进行了详细阐述与介绍，获得奥方参会人士高度评价。

中国驻奥地利大使李晓驷主持宣讲会。李小新系统归纳了中共十九大的重要成果，阐述了中国共产党执政、发展和从严治党理念。李小新还着重介绍了在中国共产党的领导下，中国在过去几十年取得的翻天覆地的变化，并介绍了中国未来宏伟发展蓝图。

李小新的宣讲在现场引发热议，奥地利政界、商界等各界人士积极评价中国共产党领导下的中国所取得的成就，并就关心的问题进行了交流与讨论，气氛热烈。

奥地利前国民议会议员许布纳告诉记者，从这次的宣讲中收获了不少中共十九大的详细信息，中国共产党在各个层面的领导力不断加强，角色越来越重要。他认为奥地利政府将十分坚定地推进奥中双边合作。

奥地利奥中商业协会主席章格博士听完宣讲后对记者说，通过这些交流活动，加深了对中国的了解，希望奥地利能成为中国的重要合作伙伴。

前来参加讲座的维也纳市长办公室副主任郭思乐说，大家对这样的交流活动很感兴趣。中国现在有很明确的发展目标，希望奥地利能与中国加强合作，向中国学习。郭思乐说，中国现在离奥地利越来越近，中国的产品大家都在用，很多中国游客来奥地利旅游，走在维也纳街头经常能听到中文。

维也纳国际比较经济研究所研究员格吕布勒告诉记者，她参与了“一带一路”相关研究，通过这次宣讲以及近期的观察，她了解到中国正在积极推动绿色发展，也就是如何在减少排放和能源消耗的情况下实现发展，这一点很重要，今后也是奥中合作机会。

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