时机微妙！普京对手大选前受邀赴美 或会面特朗普

普京竞选对手克谢尼娅·索布恰克。（图源：《纽约每日新闻》网站）

随着俄罗斯大选临近，俄总统普京的竞选对手克谢尼娅·索布恰克（Ksenia Sobchak）受邀拟赴美参加全美早餐祈祷会，期间或与美国总统特朗普会面。有媒体认为，索布恰克正试图向普京发起严峻挑战。

据《纽约每日新闻》网站报道，索布恰克的新闻秘书向媒体透露，她受邀参加年度全美早餐祈祷会。报道指出，俄罗斯议会的一些成员也将出席由美国国会主持、美国总统总是会参加的全美早餐祈祷会。

报道称，此次全美早餐祈祷会将于2月1日在华盛顿举行。因俄罗斯裔美国人有权对俄大选进行投票，所以，对36岁的索布恰克而言，高调赴美参加全美早餐祈祷是一个很不寻常的决定，她正试图向普京发起一场严峻的挑战，她若顺利成行，或将与特朗普共进早餐。

而BBC俄语通讯社也印证了索布恰克拟于下月初访美的消息，并披露出其访美行程包括在美国战略与国际问题研究中心(CSIS)和乔治城大学发表演讲，参加一年一度的全美祷告早餐会，期间极有可能与特朗普举行会晤。

索布恰克是俄罗斯主持人兼记者，于1981年11月5日生于列宁格勒（今圣彼得堡）市。她的父亲阿纳托利·索布恰克是俄罗斯著名律师，曾在20世纪90年代担任圣彼得堡市市长，也曾是普京的上级，被外界普遍认为是普京的政界恩师。

2004年，索布恰克以优异的成绩毕业于莫斯科国际关系学院国际关系与政治学专业。她还积极参与社会政治生活，不止一次参加反对派的大规模集会。2011年国家杜马选举后，索布恰克支持了反对选举舞弊的抗议活动。

索布恰克于去年（2017年）10月宣布将作为候选人参加大选，俄罗斯中央选举委员会早前也已经受理了她的竞选文件。在去年12月的一份民调中，索布恰克被将近70%的俄罗斯人认为是“敌人”。

俄罗斯定于今年3月举行总统选举，普京于去年12月14日宣布将以独立候选人身份参加总统选举，此后，普京向中选委递交参加总统选举的文件，并被俄罗斯中央选举委员会受理。

外界普遍预计，普京将在今年的大选中获胜，继续担任总统。全俄社会舆论研究中心最新的民调材料显示，普京在俄总统候选人中遥遥领先，74%的俄罗斯人表示，准备在总统选举中投票支持他。（海外网 姚凯红）

(责编：朱欣(实习生)、常红)