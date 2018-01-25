今年23天内美国发生11起校园枪案 本学年度累计50起

人民网讯 综合美国媒体报道，近来，美国校园枪击案频发。23日，肯塔基州一个小镇上的高中，21日，达拉斯郊外一所学校的咖啡馆以及新奥尔良一所学校的停车场，还有本月早些时候，爱荷华州的一辆校车上、南加州一所校园里、以及西雅图的一座高中内都分别发生了枪击案。曾经，在美国校园里发生枪击案并不多见，并且令人震惊；如今，这似乎已经成为了一件经常发生的事。

在肯塔基州的本顿发生的枪击案，是进入2018年以来最严重的一起：两名15岁的学生身亡，18人受伤。然而，这只是1月1日以来11起校园枪击案中的一起，也是本学年度以来的第50起。

研究人员和控枪支持者表示，根据他们的记录，2013年以来，校园枪击案的发生频率约为每周一起。“对于这种枪击案，我们绝对已经变得麻木了，而且我认为这种情况还将持续，”前FBI高级官员凯瑟琳·W·施威特(Katherine W. Schweit)表示。她也是一项研究报告的作者，该报告对美国的160起枪击案进行了分析。

在今年发生的校园枪击事件中，有一些是自杀事件，并未伤及他人；而另一些则完全无人伤亡。尽管如此，控枪支持者表示，自从1999年科罗拉多州导致23人死亡的哥伦拜因高中枪击案、2007年导致33人死亡的弗吉尼亚理工大学枪击案、2012年康涅狄格州导致26人死亡（其中20人是儿童）的桑迪·胡克小学枪击案发生以后，这些年来，面对校园枪击案，人们似乎已经失去了感到震惊的能力。（老任）

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