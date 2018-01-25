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美国无人机巴基斯坦部落区击毙恐怖组织指挥官

2018年01月25日09:47  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据法新社报道，24日 ，阿富汗官员表示，塔利班附属恐怖组织哈卡尼网络的一名指挥官，当天在巴基斯坦部落区被无人机击毙。阿富汗当局指控这个组织20日发动对喀布尔豪华饭店的攻击。

这起攻击在黎明前于巴基斯坦境内库蓝（Kurram）部落区的马姆查村（Mamuzai）发动，距离阿富汗边界50多公里。巴基斯坦政府官员表示，这起攻击是由美国无人机发动。美国驻巴大使馆拒绝对此发表评论。

库蓝高级政府官员对法新社表示，这架无人机朝一座有两个房间的院子发射一枚导弹，杀死指挥官并摧毁这座建筑。这名官员指出，他是阿富汗人，且是哈卡尼网络（Haqqani Network）的指挥官。

这个地区的两名巴基斯坦情报官员也指出，是美国发动这起无人机攻击，但根据他们的情报，无人机发射两枚飞弹，炸死院子内的两名哈卡尼网络好战分子。（老任）

(责编：贾文婷、常红)
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