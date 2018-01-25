美俄外长通电话讨论叙利亚等问题

综合新华社驻华盛顿、莫斯科记者报道：美国国务卿蒂勒森和俄罗斯外长拉夫罗夫２４日通电话，讨论了叙利亚冲突等问题。

据美国国务院发言人诺尔特发布的消息，在叙利亚问题上，双方当天在电话中讨论了俄罗斯应如何发挥影响力，以确保叙政府在日内瓦进程中发挥建设性作用。

在乌克兰问题上，蒂勒森表示，美俄特别谈判代表即将举行会晤，俄罗斯需要加快履行其在明斯克协议中作出的承诺，扭转当前乌克兰东部冲突升级的局面。

此外，两国外长还讨论了朝鲜半岛局势。蒂勒森强调，当前各方迫切需要落实联合国安理会相关决议。

俄罗斯外交部２４日发布消息说，应美方提议，拉夫罗夫与蒂勒森通电话，讨论朝鲜半岛局势和叙利亚冲突等一系列问题。

拉夫罗夫警告说，如果一味言辞挑衅朝鲜，包括威胁对其进行海上封锁等，朝鲜半岛紧张局势可能升级。

拉夫罗夫表示，俄罗斯注意到朝鲜准备好对话的意愿，俄方呼吁借鉴俄中有关朝鲜半岛问题的方案，以外交手段解决朝鲜半岛问题。

据俄外交部发布的消息，双方还讨论了叙利亚局势，包括土耳其出兵叙利亚北部打击库尔德武装和即将在俄罗斯索契召开的叙利亚全国对话大会等。拉夫罗夫强调，只有叙利亚人有权决定自己国家的未来。（参与记者 朱东阳 刘晨 安晓萌）

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