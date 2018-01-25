2018年东盟旅游论坛在泰国开幕

２０１８年东盟旅游论坛1月２４日晚在泰国清迈开幕。来自东盟及大湄公河流域各国的旅游官员、旅游业界代表以及媒体人士约８００人出席了晚宴开幕式。

泰国旅游和体育部长威拉萨在开幕演讲中说，近１０年来，东盟１０国的经济取得了长足发展，这在很大程度上受益于各自国家旅游业的发展，很多二线旅游城市的旅游配套服务也在旅游业大发展中得以完善。

他表示，泰国希望借此次举办东盟旅游论坛之机，促进泰国二线城市发展并创造更多就业机会，在增加旅游收入的同时加强大湄公河次区域国家的联动性。

今年的东盟旅游论坛主题是“东盟——持续互联，无限繁荣”，其间将举行东盟国家旅游组织会议、东盟旅游部长会议、东盟旅游推介及大型展会等。论坛将于２６日闭幕。

东盟旅游论坛设立于１９８１年，是东盟地区最大的旅游合作框架，每年举行一次年度论坛，由东盟１０个成员国轮流举办。（记者 汪瑾 杨舟）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)