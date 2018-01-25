英籍华裔青年自愿赴叙利亚参战 

人民网讯 据BBC报道，在叙利亚西北部，来自世界各地的一些志愿者，加入了库尔德民兵组织，对抗土耳其领导的军事行动，其中包括从英国前去参战支持的华裔青年黄某。黄某1990年出生于四川成都，后随父母移居英国，曾就读曼彻斯特大学。2015年9月他只身前往土耳其，10月抵达叙利亚，加入了叙利亚库尔德民兵组织“人民保护联盟”（YPG）。

黄某向BBC记者艾玛·瓦迪（Emma Vardy) 表示：对我而言，库尔德人民的善良和战友情谊，是我加入反抗土耳其的初衷。从反抗“伊斯兰国”武装组织，到与土耳其武装部队正面交锋，黄某也意识到战场上枪林弹雨的危险。他说：“我当然怕死。但是，基本来说，每个参加人民保护联盟的人都怕死。”“我们本来是在叙利亚抗击‘伊斯兰国’，突然听说土耳其向阿夫林发起攻击轰炸那里。我们想去帮助那里的人民保卫家园，保卫自己。”

除了战场上的凶险，黄磊对战后返回英国的处境也不无担心。 英国外交部反复警告国民不要参加在海外的战斗，黄某知道他回到英国可能面对的后果。“我很希望能够回英国，但不希望回去后被抓起来。”

他说，大约有20个国际志愿者准备参加阿夫林的保卫战，其中三人来自英国：他本人来自曼彻斯特，另外还有两人分别来自伦敦和利兹。其他志愿者来自法国、德国、西班牙和美国。（老任）

(责编：贾文婷、常红)