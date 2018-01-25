美国前体操队“色狼医生”性侵众多女性 获刑175年

人民网讯 据法新社报道，当地时间24日 ，身败名裂的美国体操代表队前队医纳沙（Larry Nassar），当天遭密西根州法院判处40至175年刑期，为他假装医疗却性侵众多年轻女孩付出代价。

密西根州兰辛市（Lansing）法官阿奎里纳（Rosemarie Aquilina）在宣判时说：“我刚已签署你的死亡证。”一周以来，超过150位受害人出庭作证，陈述遭到纳沙蹂躏的极度痛苦过往。法官阿奎里纳表示：“你不配再度走出监狱。你每到一个地方，都会对最脆弱的人造成毁灭。”

在宣判前，纳沙当庭对他的受害者道歉，包括奥运金牌得主拜尔斯（Simone Biles）等人以及他曾工作过的密西根州立大学许多女性运动员。20年来，纳沙遭到超过150位女性控告性侵。（老任）

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