崔天凯大使与美《今日美国报》编委会座谈并接受该报视频采访

人民网华盛顿1月24日电（记者 郑琪）1月23日，驻美国大使崔天凯与《今日美国报》编委会座谈并接受该报评论主编斯滕伯格视频采访，就中美关系、中国经济、朝核问题等回答了提问。主要内容如下：

在回答如何评价特朗普政府执政一年来中美关系发展情况时，崔大使表示，在双方共同努力下，一年来中美关系保持总体稳定并取得重要发展。中美高层交往密切，两国元首三次会晤，建立了良好的工作关系，为双边关系稳定发展发挥了重要引领作用。与此同时，中美建立了四个高级别对话机制，并分别举行了第一轮对话，取得了良好效果。此外，蒂勒森国务卿等多位美内阁成员访华，两国在工作层也保持了密切沟通协调，希望这样的势头保持下去。当然，中美之间的确存在也从不缺少这样那样的问题，但两国关系也正是在解决问题的过程中不断取得发展，相信今后也是如此。当今世界正在经历重要变革，没有一个国家能单枪匹马解决所有全球性问题，需要各国特别是中美这样的大国加强合作。我们期待中美能更好地开展合作。

当被问及是用“伙伴”、“竞争者”、“对手”、还是“敌人”来定义中美关系时，崔大使表示，“伙伴”关系最接近中美关系的现实，“伙伴”关系是基于对共同利益的认识，中美拥有诸多共同利益，双方可以通过开展互利合作而获益，中方真诚希望同美方建立长期稳定的良好关系。

关于中国是否在寻求全球霸权，崔大使表示，过去几十年，中国处于所谓的“崛起”过程中，不少美国人对快速崛起的中国有一种“恐慌”。但更多、更好地了解中国文化和发展目标后就会发现，中国不认为哪个国家能真正主宰世界，无意也从不寻求全球主导权。我们主张国际社会所有成员加强合作，我们的目标是建立人类命运共同体。中国共产党第十九届全国代表大会为中国未来几十年的发展作出了规划，大会报告的绝大部分内容都是关于中国自身发展，包括如何实现现代化的。当然，中国也不能在孤立中发展,我们的发展需要更加繁荣、稳定的国际环境。随着中国的发展，国际社会也期望中国能承担更多国际责任。基于上述，中国对自身定位非常明确：我们的优先目标仍是如何把自己的国家治理得更好，如何更好满足人民对美好生活的向往，因为每个国家都必须先解决好自己的问题。与此同时，我们将进一步加强同国际社会的联系，为国际社会作出更大贡献。

当被问及对中国经济前景特别是债务问题的看法时，崔大使表示，过去几十年，中国高度关注经济增速，长期保持两位数的GDP增长，这是正确和必要的。当时中国还不发达，许多人还生活在贫困之中，我们需要通过经济快速发展来满足人民的基本生活需要。但这样的发展也带来了一些问题，比如债务增长、环境污染等。我们已经意识到这些问题并开始着手解决。现在，中国已经不再以速度论发展，而是确立了以提升发展质量为导向的目标，更多强调调整优化经济结构和保护环境。中国政府提出未来一个时期的重要任务就是打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。相信在这一背景下，中国经济的前景是光明的，债务风险也会逐步降低。

针对美国政府对中国有关产品征收高关税的问题，崔大使表示，中方反对任何单边贸易保护主义行为，有权采取行动保护自身合法利益。中美经贸关系是互利共赢的。双方在具体产业或产品问题上可能存在争端，但两国经济紧密相联，比如我们越来越难定义某件产品究竟产自中国还是美国。这次被加征关税的光伏产品，在美国拥有很多下游企业，他们对美国政府的举措也非常不满。我们坚决反对任何贸易战，这不符合任何一方的利益。正确的选择是在世贸组织等基于规则的多边贸易体系下通过协商解决问题，并进一步扩大贸易以实现动态平衡。同时，中美各自有不同的比较优势，比如中方劳动力相对低廉、国内市场较大，美方则拥有高科技、销售网络和美元等优势。我们应以建设性态度来看待彼此的比较优势，致力于提升本国企业和产品的竞争力。向中国产品征收高关税，并不能提高美企业和产品的竞争力。

崔大使并进一步表示，近期中美经贸关系面临越来越多的政治障碍，这在中美两国都引发关切，采取保护主义措施无助于解决本国的经济和社会问题。

针对所谓中国船只向朝鲜走私石油问题，崔大使表示，联合国安理会共通过了10个涉朝制裁决议，这得益于并体现了中美在半岛核问题上的良好合作。中方一直全面、完整、认真、严格地执行有关决议，一旦发现任何实体或个人有违反安理会制裁措施的行为，都会对其采取法律措施。关于有报道称中国船只向朝鲜走私石油事，中方已经进行了调查，这些船只悬挂的不是中国国旗，并不属于中国。联合国安理会设有专门的制裁委员会监督制裁措施执行情况，如果有人发现任何一方有违反制裁决议的行为，都可向该委员会提交证据。我们愿与有关方面加强合作，进一步落实好安理会决议。与此同时，我们应继续加强谈判和对话等外交努力，因为这也是安理会涉朝决议的重要内容，国际社会在此方面进展太少。

针对中国是否支持朝鲜半岛南北统一的问题，崔大使表示，中方在半岛核问题上的原则是：坚持实现半岛无核化目标,坚持维护半岛和平与稳定,坚持通过和平方式解决问题。至于半岛是分是合，采取什么样的外交政策，应由朝、韩两国人民自己决定，因为只有他们才最清楚自身利益所在。中方支持朝、韩人民根据自己的意愿，以和平、自主的方式开展统一事业。作为半岛近邻，中方的关切是半岛不能生战生乱，这不仅会伤害朝韩两国人民，也会严重威胁中国的国家利益。

针对中方采取什么措施遏止芬太尼流入美国的问题，崔大使表示，滥用芬太尼是一个美国特有的问题，许多芬太尼类物质不在《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》管制范围内，在中国也并没有发生被滥用的情况，并未造成社会问题。但中方对受到这些物质戕害的美国人民深表同情，正与美方合作，加强对这类物质的管控。其实，中国对此的管控非常严格，中国列管的药物甚至比联合国有关公约规定的还多。对于具体个案，如美方能提供中国有关人员违法走私相关产品的证据，我们会在认真调查取证的基础上采取执法行动。中方愿与美方进一步开展有效合作。

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