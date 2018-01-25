俄罗斯再次呼吁建立新机制调查叙化武袭击

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾1月23日再次呼吁，建立“真正公正”的调查机制，以查明叙利亚境内化学武器袭击责任方。

应俄方要求，联合国安全理事会当天下午就叙利亚化学武器调查举行会议。涅边贾提交一份由俄罗斯起草、提议建立相关调查机制的决议草案。

依照涅边贾的说法，新调查机制将从“透明、可信的消息来源”获取确凿信息，向安理会提供指认化武袭击责任方的证据。新机制将替代先前的禁止化学武器组织－联合国联合调查机制，后者已“彻底失败”。

涅边贾未提及安理会是否会对这份草案表决、何时表决等细节。

耐人寻味的是，23日上午，包括美国在内，多国在法国首都巴黎召开会议，指认叙政府军前不久在反对派控制区使用化学武器。美国国务卿雷克斯·蒂勒森说，支持叙政府的俄罗斯“难辞其咎”。

涅边贾当天下午在安理会予以反驳，认定蒂勒森对叙政府的批评过于“草率”，“现在还想把俄罗斯也拉下水”。

对俄方提议，美国常驻联合国代表妮基·黑莉回应：俄罗斯试图分散外界对化武问题的注意力，草案根本没有机会获得安理会通过。她说，美国反对俄方提议，但准备好现在就恢复禁止化学武器组织－联合国联合调查机制

安理会2015年9月授权建立这一联合调查机制，当年11月调查机制全面运行。2016年11月，安理会通过决议，将联合调查机制的任务期限延至2017年11月17日。

2017年10月，联合调查机制得出结论，认为叙政府军当年4月在伊德利卜省南部小镇的空袭事件中使用化学武器。叙利亚政府否认指控。俄方认为报告缺乏证据，“无法让人信服”。

随后，俄方多次呼吁设立“专业、客观、公正”的调查新机制。

2017年11月16日，俄罗斯在安理会表决中否决延长联合调查机制的任务期限。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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