3203万美元

近日，中铁高新工业股份有限公司发布重大合同签约公告，公司近期成功签约德国莱茵河大桥和瑞典斯鲁森大桥两个海外钢桥项目，合同额分别为3203 万美元和962万欧元。中铁工业凭借世界一流的技术和装备实力，以及卓越的海外业绩受到总包方青睐，成为通过业主审查的唯一中国企业，取得了钢桥业务在欧洲市场的又一次重要突破。

7.9级

美国地质勘探局地震信息网1月23日测定，阿拉斯加州科迪亚克岛东南280公里处海域当天凌晨发生7.9级地震。目前尚无人员伤亡和财产损失报告。

据美国地质勘探局地震信息网发布的公告，震中位于北纬56度、西经149度阿拉斯加湾海域，震源深度约为25公里。地震发生后不久，太平洋海啸预警中心即发出海啸预警。

目前，太平洋海啸预警中心已取消海啸预警。

4月底

委内瑞拉制宪大会1月23日讨论通过了于今年4月30日前提前举行总统选举的决议。

委执政党统一社会主义党第一副主席、制宪大会成员卡韦略1月23日向制宪大会提交了在今年4月底前提前进行总统选举的议案，以回应西方国家对委内瑞拉不断发起的制裁行为。他强调，委执政党内部没有分裂，总统马杜罗将作为执政党唯一的候选人参选。

制宪大会随后讨论通过了卡韦略的议案，并形成最终决议提交国家选举委员会。

根据委内瑞拉宪法，马杜罗任期至2019年1月10日结束，总统选举本应在今年12月举行。

去年7月底，委内瑞拉举行制宪大会选举，随后成立制宪大会。委政府希望通过重新制宪解除反对派占多数的议会权力。选举遭到委反对派的抵制，认为其严重违宪。此后，美国和欧盟先后出台针对委内瑞拉的制裁措施。

第30届

第30届非盟峰会系列会议1月22日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部举行，会议将重点关注非洲国家的反腐败问题。

本届非盟峰会的主题为“赢得反腐败斗争的胜利：一条非洲转型的可持续之路”。非盟委员会主席法基表示，将反腐作为今年非盟峰会的主题，是因为非洲大陆腐败现象日益严峻，对于经济发展、社会融合、政治秩序造成了破坏。

本届非盟峰会系列会议将持续至1月29日。

（均据新华社电）

(责编：朱欣(实习生)、常红)