昔日盟友“急眼” 美土谁将退让？（环球热点）

图为1月21日，在土耳其与叙利亚接壤的基利斯城郊外，当地居民观看军车运送坦克。新华社/美联

近日，土耳其宣布开展针对叙利亚库尔德武装的“橄榄枝行动”，此举回击了美国此前公布的、利用库尔德武装在叙建立“边境安全部队”的决定。库尔德人问题一直是土耳其的心腹大患，而美国却不顾土方利益实施自身计划，意见相左之下，两国关系将走向何方？

美土“针锋相对”

土耳其武装部队总参谋部1月21日宣布，针对叙利亚北部阿夫林地区的库尔德武装，发起代号为“橄榄枝行动”的地面军事行动。

据英国路透社报道，作为北大西洋公约组织的第二大军队，土耳其军方会对阿夫林地区进行空袭和炮击，其士兵和叙反对派武装“叙利亚自由军”进入叙境内，向库尔德人控制的地区推进。

库尔德人问题近年来一直是土耳其国内的焦点问题。土耳其境内的库尔德工人党成立于1979年，一直在寻求通过武力，在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界地带的库尔德人聚居区，建立一个独立国家，被土耳其认定为恐怖组织和分裂势力。因此，土耳其担心库尔德武装在叙北部发展壮大之后，会与土境内的库尔德分裂势力联合，威胁国家安全。

而美国此前作出的扶持叙境内库尔德武装的决定，无疑是促成此次土耳其军事行动的“最后一根稻草”。

1月14日，美国主导的打击“伊斯兰国”多国联盟证实，将与“叙利亚民主军”共同组建一支“边境安全部队”，为其提供武器、训练、顾问等支持，以维护叙边境安全。而库尔德人武装“人民保护部队”正是“叙利亚民主军”中的主导力量，长期以来都被土耳其政府认定是土耳其库尔德工人党在叙利亚的分支。

此举引发土耳其极大不满，认为美国此举是在“合法化”“人民保护部队”，使这支武装“长期存在于这一地区”。土耳其总统埃尔多安表示，“土耳其有义务将（美国的这一做法）扼杀在摇篮里”，土耳其军队将“采取迅速和坚决的措施”，击溃来自“恐怖主义部队的安全威胁”。

对于土耳其的行为，叙利亚外交部发表声明，强烈谴责土耳其对阿夫林地区发起的军事行动，称这次行动是对叙主权的再一次“野蛮侵犯”。

两国各有考量

事实上，这并不是土耳其第一次对库尔德武装势力采取行动。2016年8月，土方就曾以打击“伊斯兰国”为名进入叙利亚境内，开展了代号为“幼发拉底盾牌”的军事行动，切断了库尔德武装在叙北部的控制区。

有分析认为，通过此次“橄榄枝行动”，土耳其将在“幼发拉底盾牌”行动占领区的基础上，进一步压缩库尔德武装在叙北部的势力范围。

对于土耳其此次军事行动的目的，上海国际问题研究院外交政策研究所研究员、中国中东学会副会长李伟建在接受本报采访时分析称，土耳其此次在叙利亚库尔德武装的问题上，摆出的是一个不妥协的、非常强硬的态势，且在美国宣布相关决定之后立刻展开行动，就是为了向美国警示土耳其在库尔德武装问题上的底线。

在土方军事行动开展后，美国方面的表态却相对克制。美国白宫发言人桑德斯1月22日在记者会上表示，美国敦促土耳其在针对叙利亚的军事行动和言论中保持克制，并要求土方确保其军事行动限定在一定范围和时间内，避免造成平民伤亡。

美国国防部长马蒂斯甚至表示，土耳其在叙利亚北部有其合理的安全担忧。

在明知支持叙库尔德武装会触怒土耳其的情况下，美国此前为何还要做出这一决定？

美国《华盛顿邮报》分析称，美国把叙利亚库尔德人看作是与伊斯兰国家作斗争的重要盟友，而且在解决叙利亚内战问题的过程中，库尔德人也是针对叙总统巴沙尔·阿萨德的一项长期资产。

李伟建认为，在支持叙库尔德武装的问题上，打击“伊斯兰国”残余势力可能是美国的一个借口，背后还有更主要的目的。“在叙利亚问题进入到新的一轮谈判或者对话时，关于叙今后的政治进程如何安排、战后重建如何展开等问题，各方都希望拥有自己的代言人，以帮助自己占据更主要的位置。”李伟建指出，现在的叙利亚反对派、库尔德人，包括美国宣布要成立的这支部队，都是美国可以拿来和俄罗斯等其他国家在叙利亚问题上进行博弈的棋子和筹码。

疏远不至决裂

此次美国和土耳其在叙利亚库尔德武装问题上的分歧，引发了外界对于两国关系的诸多猜测和担忧。

不过，在公开的声明中，这两个北约盟国还是给彼此保留了面子。除美国声称理解土耳其的担忧之外，土耳其官员也向外界强调，美国官员向土耳其保证阿夫林地区没有美国军队，两国不可能在该地区发生直接的冲突。土耳其总统埃尔多安也声称，这次行动将在“很短的时间内”完成。

李伟建认为，过去几年中，美国和土耳其的关系逐渐走向疏远。他分析称：“此次叙利亚库尔德武装的问题事关土耳其的核心利益，所以土方不惜同美国关系恶化，也要争取这一部分利益。此外，土耳其近年来将外交政策重点转移到了中东地区。为了增强影响力，土耳其就必须在耶路撒冷等问题上，站在中东国家的立场上发声，很多时候和美国的论调不一致。但是，土耳其也没有想过和美国彻底决裂，这并不符合它的利益。”

而另一方面，美国也必须从地缘政治的角度进行权衡。以色列《国土报》援引分析人士的话称：“如果美国必须在土耳其和库尔德人之间做出决定，它将选择土耳其——而库尔德人也明白这一点。”“政治和经济方面的利益要求美国与土耳其保持良好的关系，特别是考虑到土耳其与俄罗斯及伊朗有合作。”

“美国如果跟土耳其较劲，只会把土耳其进一步推到俄罗斯这边，而俄罗斯是美国在中东地区更大的竞争对手。”李伟建指出，“此外，叙利亚、伊拉克、伊朗也有库尔德人的问题，美国如果坚持扶持库尔德武装，那么在这个问题上，这些国家就有可能联合起来，并且进一步地在叙利亚问题上改变立场。一旦这种情况发生，美国可能会在中东问题上更加孤立。”

(责编：朱欣(实习生)、常红)