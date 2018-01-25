对于历史，我们要心怀良知

“良知者，孟子所谓‘是非之心，人皆有之’者也。是非之心，不待虑而知，不待学而能，是故谓之良知。”

良知，本应是人立于天地之间的最基本素质之一，然而，就有那么一些人，却总罔顾事实，否认历史。

用稚嫩的儿童进行活体解剖、用鲜活的人进行细菌实验……那些731部队曾经在中国人身上进行的实验惨绝人寰，相关描述令人不忍卒读。而且，731部队中那些本应治病救人的医生接受的是当时日本政府的巨额援助。731这组数字从此成为中国人心中的痛。

这些只是日本侵华期间犯下的无数令人发指的罪行中的冰山一角。有关史诗铁证如山。但是，多年来，就有那么一小拨人，坚决否认事实，拒不为曾经的罪行道歉认错。甚至在修宪的道路上越走越远，全然不顾中国和其他亚洲受害国人民的感情，任由军国主义的幽灵的亚洲上空游荡。

幸运的是，这世界从来不缺有良知的人。

近来，日本NHK电视台播出纪录片《731部队——人体实验是这样展开的》，上下两集共约110分钟，详细揭露了日本731部队在中国东北地区秘密进行人体实验，研发细菌武器的丑陋罪行。这是NHK继去年之后推出的第二部讲述731部队在华罪行的纪录片。

“这才是‘大日本帝国军队’的真面目。他们对中国人做出了非常残忍的行径。这就是日本右翼所鼓吹的‘美丽的’日本。”这是日本网友的呼声。

22日，日本举行2018年的例行国会，日本首相安倍晋三在施政方针演说中再次表示了推进修改宪法进程的意向。国会外，风雪中，约600名日本民众高呼“反对安倍修改宪法第九条”等口号。

“日本必须选择和平主义”，这是马来西亚《星报》的声音。安倍要修改和平宪法，要世界承认和尊重日本为军事大国。经历过让人不寒而栗的日据时代的幸存者及后代不会答应。

直面历史，需要真正的勇气。

27日至28日，日本外相河野太郎的访华行程已经确定。事实上，一段时期以来，因为特朗普“美国优先”带来的焦虑以及对自身利益最大化的考量，日本安倍政府已经三番五次表达了与中国走近的愿望。

只是，光喊不练显然不行。真抓实干才能落到实处。对于执念于修宪的安倍政府而言，我们衷心希望那些有良知的声音能够入他们的脑，入他们的心。

以史为鉴，才能避免重蹈覆辙。对历史，我们要心怀敬畏、心怀良知。历史无法改变，但未来可以塑造。铭记历史，不是为了延续仇恨，而是要共同引以为戒。传承历史，不是为了纠结过去，而是要开创未来，让和平的薪火代代相传。

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