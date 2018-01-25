“一带一路”全面延伸到拉美大陆(望海楼)

日前，中国－拉美和加勒比国家共同体论坛第二届部长级会议在智利首都圣地亚哥闭幕。会议专门通过并发表了《“一带一路”特别声明》。中拉双方都同意共同建设“一带一路”。在中国同世界各国共建“一带一路”进程中，拉美不应缺席，而应扮演重要角色。东道主智利外长埃拉尔多·穆尼奥斯在圣地亚哥举行的新闻发布会上说，现在是“一带一路”国际合作来到拉美的最佳时机。

以中拉论坛第二届部长级会议为标志，习近平主席提出的共建“一带一路”伟大构想已经全面延伸到拉美大陆，成为覆盖各大陆、连接各大洋、最受欢迎、规模最大的国际合作平台，也是中国向世界提供的最重要公共产品。

习近平主席给中拉论坛第二届部长级会议开幕致贺信指出，历史上，我们的先辈劈波斩浪，远涉重洋，开辟了中拉“太平洋海上丝绸之路”。今天，我们要描绘共建“一带一路”新蓝图，打造一条跨越太平洋的合作之路，把中国和拉美两块富饶的土地更加紧密地联通起来，开启中拉关系崭新时代。

在中拉关系的崭新时代，“一带一路”将发挥重要作用。中拉合作建设“一带一路”具有历史合情性、现实合理性和未来可期性。

历史合情性。“一带一路”建设在拉美及加勒比地区的拓展是历史的自然延续。早在16世纪中叶，“太平洋海上丝绸之路”就连接起中拉。通过这条海上通途，双方不仅发展贸易，也促进两大文明交流。巴拿马运河、拉美铁路留下华工的血汗，这为中拉合作建设“一带一路”奠定了坚实民意与感情基础。

现实合理性。得天独厚的拉美及加勒比地区地域辽阔，自然资源丰富，社会经济发展基础良好，中拉关系具有明确的相互依赖和经贸增长潜力。拉美国家对中国发展模式和改革开放成就赞不绝口，纷纷将本国梦与中国梦对接。中国市场的强大支撑和中国经济发展的带动，在拉美经济的复苏中起到关键作用。美洲开发银行最新数据显示，2017年拉美及加勒比地区对中国贸易出口额同比增长30％，中国对拉美出口增长贡献最大。

未来可期性。建立公正合理的国际秩序是中拉共同意志。摆脱依附体系，实现现代化，打造横向互联互通全球化，是中拉命运共同体的重大使命。智利与中国正考虑在两国之间建设一条跨太平洋海底光缆，将拉美与中国连在一起。亚非拉国家在数个多边机构有着良好的合作，诸如20国集团、联合国、金砖五国、亚太经合组织论坛、东亚-拉美合作论坛等等。拉美国家的加入，使“一带一路”成为一个新的发展中国家合作平台。

中国外交部长王毅建议中国与拉共体重点深化五大领域的合作，即共同建设陆洋一体的大联通，培育开放互利的大市场，打造自主先进的大产业，抓住创新增长的大机遇，开展平等互信的大交流。中拉共建“一带一路”有着牢固合作基础。中国同智利、秘鲁、哥斯达黎加建成双边自贸区，同多个地区国家达成贸易和投资便利化安排，签署了产能合作协议。近年来电子商务、数字经济的兴起，又为中拉经贸往来推开了新的大门。

在推进“一带一路”过程中，中拉合作也将实现优化升级、创新发展，打造出领域更宽、结构更优、动力更强、质量更好的中拉合作新局面，开辟出中拉合作的新境界。

（作者为中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院、国家发展与战略研究院研究员）

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