“小金库”案发酵 侄子遭盘问否认李明博参与

韩国前总统李明博近期官司缠身，多名亲信接连遭搜查或被捕。围绕私设“小金库”一案，李明博的侄子李东炯24日前往检察部门接受问询。按他的说法，李明博与这起案件没有关联。

【被指私设秘密基金】

李东炯是李明博长兄李相恩的儿子，担任大世汽车附件有限公司(DAS)副会长。企业总部设在韩国庆尚北道庆州市，位于首尔东南方向大约371公里处，最大股东和会长为李相恩。

检方怀疑，这家企业假借他人名义，设立总额达120亿韩元（约合7158万元人民币）的秘密基金，以达到挪用公款和逃税目的。而李明博被指是这家企业背后的真正老板。

检方2008年调查过这起案件，当时认定李明博无罪。去年12月，一家民间组织和一个律师协会重翻旧案，状告DAS幕后真正老板以及当年调查这一案件的特别委员会。他们指控李明博犯有贪污、逃税、藏匿犯罪所得以及玩忽职守罪。

首尔中央地方检察厅一个专案组11日前往庆州市，搜查了DAS总部、涉案人员办公室和住所等10多处地点。这是专案组设立以来首次搜查取证。按检方的说法，调查人员查获了证据。

【侄子否认李明博参与】

针对“小金库”案，检方23日正式传唤李东炯。他24日上午10时左右前往首尔东部地方检察厅接受问询。

李东炯接受问询前告诉媒体记者：“我将如实回答检方提出的问题。”

当被问及谁是大世汽车附件有限公司的真正老板时，他回答：“我父亲是公司的控股股东，所以公司理所当然属于我父亲”。韩国媒体解读，李东炯这番表态意在否认叔叔李明博是幕后老板的说法。

除“小金库”案外，李明博牵涉“进贡”案。他的另一兄长李相得、“大管家”金伯骏及其妻子金润玉被指从情报机构国家情报院非法获取大笔资金。

围绕“进贡”案，检方盘问了金润玉的一名前助手以及青瓦台前秘书金熙钟（音译）。金熙钟向检方供认，他曾把从国家情报院支出的10万美元（约合64万元人民币）经由这名助手交给金润玉。韩国媒体报道，这名助手已经承认金熙钟的部分陈述。

回应身边亲信接连被查，李明博17日发表讲话，怒斥这是现政府的“政治阴谋”，要求检方不要再调查自己的亲信，而是直接面对他本人。（张旌）（新华社专特稿）

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