改主意了 安倍称如果条件允许将出席平昌冬奥会

日本首相安倍晋三24日正式宣布，将出席2月9日平昌冬奥会开幕式并访问韩国。

因不满韩国文在寅政府就日韩“慰安妇”协议采取新方针，日本政府内部一度反对安倍出席平昌冬奥会。分析师说，最近韩国与朝鲜关系改善，促使安倍改变态度。

【态度变】

安倍24日在首相官邸告诉媒体记者：“如果条件允许，我将出席平昌冬奥会开幕式。日本将主办2020年东京奥运会。我希望出席同样在亚洲举办的平昌冬奥会，为日本选手加油鼓劲。”

韩国总统府青瓦台说，“欢迎”安倍出席冬奥会开幕式，将与日方密切合作，确保安倍访韩成功。

韩国总统文在寅去年邀请安倍出席平昌冬奥会开幕式，日本当时态度积极。不过，文在寅政府去年开始重新审查韩日“慰安妇”协议，日方态度转变。

《读卖新闻》24日报道，安倍一度考虑不出席冬奥会开幕式，原因是政府内部多数意见认为，在文在寅政府要求日本就第二次世界大战期间强征随军“慰安妇”道歉的情况下，“访韩会给韩国传递错误信号”。安倍15日说，将根据国会日程考虑是否出席。

安倍现在决定出席冬奥会开幕式期间访韩，与文在寅会谈。《读卖新闻》说，尽管日本国内强烈反对韩方涉及日韩“慰安妇”协议的做法，安倍政府还是选择重视日韩围绕朝鲜半岛事务的合作。

【避孤立】

日本东洋学园大学教授朱建荣认为，韩朝关系最近改善是安倍改变想法的重要因素。自本月9日板门店高级别会谈以来，朝韩商定，朝鲜参加平昌冬奥会，南北联合组队参加女子冰球比赛、朝韩代表团在开幕式上举“朝鲜半岛旗”一同入场；双方还将做一系列文体交流。

受此影响，包括自民党干事长二阶俊博在内，执政党和政府高层纷纷进言，认为应把冬奥会“与‘慰安妇’问题分开考虑”，希望安倍出席开幕式。

安倍23日接受《产经新闻》采访时说：“冬奥会是冬奥会，应该与安保议题分开考虑。维持最大限度对朝施压的方针不允许丝毫动摇。我将向文总统传递这一想法。”

“日本在朝核问题上强硬姿态过于突出，在周边各国陷入相对孤立。最近围绕冬奥会有关各方出现谈判缓和迹象，日本想借机转圜，”朱建荣说，“另一方面，日韩关系因‘慰安妇’协议问题陷入对立，日方也想借出席冬奥会缓和两国关系。”

朱建荣说，韩国近期修复对华关系，与日本拉开距离，“日本也有在战略上拉住韩国的必要”。

【表不满】

安倍24日说，与文在寅会谈时将“充分表达”日本关于“慰安妇”协议的立场。

他前一天告诉《产经新闻》，会当面就韩国在日韩“慰安妇”协议上采取新方针表达不满。“韩国单方面要求日本采取进一步措施，日本不能接受。我想把这一想法直接传递给文总统。”安倍还说，会强烈要求韩方撤走日本大使馆前的“慰安妇”少女像。

文在寅上月底说，韩国上一届政府与日方两年前就“慰安妇”事宜达成的协议存在严重瑕疵，没能反映受害者需求，“解决不了问题”。日本强烈反对，称“无法接受”韩方要求日方采取进一步措施的表态，强调协议“最终、不可逆转”。

朱建荣预计，受国内因素影响，安倍就“慰安妇”议题不会让步，“日韩关系实质上今年不会有太大缓和，但日方认为要维护至少表面上的日韩关系，防止韩国进一步与中国走近”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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