猫途鹰发布2018年“旅行者之选”酒店榜单

旅游信息平台猫途鹰23日发布2018年“旅行者之选”酒店榜单。榜单依据为全球上亿旅行者过去一年内在猫途鹰提交的酒店点评和评分。

上榜酒店分10个类别：最佳酒店、奢华酒店、平价酒店、小型酒店、最佳服务酒店、民宿、浪漫酒店、家庭旅行酒店、全包式酒店和超值酒店。

位于柬埔寨暹粒的维罗斯酒店在最佳酒店榜上名列第一。最佳小型酒店桂冠由日本京都市梅花酒店摘得。马尔代夫巴洛斯度假村、越南河内碧海Spa酒店、摩洛哥马拉喀什里亚德克瑞迪尼酒店分别获评最奢华酒店、最超值酒店、最佳服务酒店。

法国巴黎苏克酒店在最浪漫酒店榜单上名列第一。该榜单评选主要依据过去一年内以夫妻或情侣身份入住的旅行者提交的点评。松赞香格里拉林卡获评“浪漫酒店榜单”中国第一名。

中国香港亦居酒店获评中国最佳酒店。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)