还孩子一个干净美丽的童年（记者观察）

2011年上映的韩国电影《熔炉》海报。

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世界闻名的法语系列漫画《狄得夫小子》海报。

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世界范围内，针对未成年人的性侵犯事件屡屡发生。法律是保护儿童免遭性侵犯的第一道防线。法律不缺位，保护才能更到位。一系列触目惊心的案件不仅应该唤起家长们的警觉，提醒孩子们学会自我保护，更应得到全社会重视，斩断伸向未成年人的黑手，还孩子们一个干净、安全、美丽、幸福的美好童年

韩国

向日葵中心助受害儿童走出阴影

本报驻韩国记者 陈尚文

一个小男孩走上火车轨道自杀，这是2011年上映的韩国电影《熔炉》的开头。电影中，校长和老师对弱势儿童进行了惨无人道的性侵害，并买通警察包庇其暴行。片头中的小男孩，正是由于无法忍受疼痛和折磨，走上了绝路……

《熔炉》上映后，电影原型光州仁华学校的案件被重审。当年韩国国会通过了被称为“熔炉法”的《有关性暴力犯罪处罚的特例法修订案》，加重惩处对儿童和残疾人的性暴力犯罪行为。对针对残疾人和未满13岁儿童进行性犯罪分子的量刑从7年增加至10年，甚至无期徒刑，并取消了对女性残疾人和未满13岁儿童性犯罪的公诉时效。

韩国从2008年起通过电子脚环监控性犯罪惯犯。凡是有两次以上性暴力犯罪史，或对未成年人实施性侵犯的刑满释放人员等，都要强制佩戴电子脚环。2016年，韩国共有6600余所幼儿园和中小学被划为儿童保护区域。当被监督者进入这些区域时，电子脚环会震动且发射信号。此外，根据《有关性暴力犯罪者性冲动药物治疗法》，韩国从2011年7月起基于法院判决，对以16岁以下儿童为目标进行性犯罪者实施“化学阉割”，即给男性罪犯体内注射雌性激素药物，使其失去性冲动。

除了管控罪犯，帮助受害儿童维权、走出阴影，成为韩国社会解决儿童性侵问题的重中之重。向日葵中心是由国家支持成立的援助型机构，旨在为性暴力受害儿童等提供身体和心理治疗、法律、调查服务。中心于2004年正式成立，目前服务范围已逐渐扩大至未满19岁的青少年、残疾人等。在韩国全境目前运营有37所向日葵中心，每一所中心都与当地的大型医院合作。

在首尔向日葵儿童中心，这里每间屋子都被涂以不同颜色的彩漆。中心护士张世莲告诉本报记者，每一间屋子提供咨询、医疗等不同服务，她主要负责美术治疗，即与受害儿童一边对话，一边让受害者以自发、创意的方法，围绕造成精神创伤相关事件等进行绘画，以逐渐减轻心理创伤。

首尔向日葵儿童中心副所长申文姬说，虽然法律制度在逐步完善，社会意识也在不断增强，但儿童受伤害后不敢发声，抑或是社会人士戴着有色眼镜看待受害儿童的现象不在少数。今后将进一步通过对受害者心理和身体健康的研究，提供高质量的支援服务，希望更多受害少年儿童能够早日重现笑容。

法国

惩罚和保护措施并举

本报驻法国记者 葛文博

法国社会不时爆出儿童长期遭受性侵的新闻，引起民众和政府的普遍忧虑与高度重视。由于各种原因，儿童性侵报案率仅为10%，给提前预防和及时制止造成困难。为此，2017年3月，法国家庭部联合其他部门推出了一系列进一步发现和预防虐待儿童行为的措施。时任家庭部长罗斯尼欧指出：“邻居们不应该平时什么都不说，直到发生了悲剧才去组织游行。家庭是最可能发生暴力的地方，对儿童暴力不能再保持沉默。”

法国在儿童性教育方面起步较早，小学二年级就开始涉及与人类生殖相关的基础知识。法律规定，全国小学、初中及高中每年应至少提供3次性教育课程，让年轻人学习“尊重人的身体”，并积极落实欧洲理事会在欧盟境内推广的“内衣规则”教育项目，告知孩子“不应该让他人触摸自己的内衣通常覆盖的身体部分，也不应该去触摸他人的这部分身体。”世界闻名的法语系列漫画《狄得夫小子》，就以8岁半的主人公的视角，向孩子们解答关于性的困惑。

早在上世纪90年代，法国各级地方政府即设立了儿童权利保护专员职位，各中小学校进行定期巡防，了解孩子所需所想，打破心理隔阂，发现犯罪现象。2014年，儿童权利保护专员免费求助电话开通，以帮助那些遭到性侵又不敢声张的孩子。接到电话后，儿童权利保护专员会立即联系儿童心理问题专家，对这些孩子进行心理疏导，并对案件进行跟踪，及时向警察部门反映相关案情。

学校作为未成年人的最主要活动场所，每个中小学专设社会事务助理，负责与政府专员就孩子安全事务进行沟通协作。据统计，政府掌握的近40%的受害儿童资料都由他们所提供。同时，社会事务助理还会与警察局合作，定期在中小学里开展防侵害讲座，提醒孩子们学会保护自己。

法国就未成年性安全立法注重惩罚和保护性处置措施并举。

在惩罚方面，刑法及未成年人保护法规定，强奸、强制猥亵、非强制猥亵、引诱以及性旅游等五种类型性侵15周岁以下未成年人的犯罪，根据不同危害程度，最高可判处性侵者20年的有期徒刑和15万欧元罚金；对于发生在学校等学术机构内，或者传播与未成年人性行为内容的以及与受害人有亲属关系或从属关系的，更是罪加一等。

在保护性处置方面，相关犯罪人在出狱后须佩戴电子监控手环以及定期接受心理辅导，在情况难以改善的情况下强制实施化学阉割。罪犯如不配合这些措施，轻罪可加刑两年，重罪加刑5年。对于受害人，法国未成年人保护法要求检察官须在立案后启动对受害人的心理评估程序，以更好地了解受害程度以及治疗的可行性和必要性；听证将被录像，以防止反复听证造成二次伤害；针对性侵受害人的校园戏谑行为可视为犯罪，判处最长一年有期徒刑和最高1.5万欧元罚金。

英国

从“国家安全”高度重视儿童性侵问题

本报驻英国记者 李应齐

2012年底，已故英国广播公司节目主持人吉米·萨维尔被曝曾性侵多名青年男女，包括儿童，引发轩然大波。2013年，英国牛津郡7名男子组成的团伙，被指控在2004—2012年间，对6名未成年少女犯下了强奸等多起性侵罪行。随后，由儿童保护委员会进行的一项独立调查发现，过去16年间，在牛津郡至少有370名未成年少女成为儿童性侵的受害者。

多起重大丑闻将儿童性侵这一隐晦、沉重的问题曝光在英国民众面前，引起社会关注，促使人们正视这一问题，并督促有关部门行动。牛津郡的儿童性侵丑闻迫使英国政府召开“儿童保护”的有关会议，会议把儿童性侵威胁提高到“国家安全”的高度，意味着此类案件将被视为严重和有组织犯罪，警方、预防犯罪委员会等机构将投入更多资源，着重应对这一问题。此次会议还建议，任何教师、社会工作者、地方政府官员或儿童保护专业人士如果被发现故意忽视这一问题，或“视而不见”，将被判刑或加重罚款。

根据英国全国防止虐待儿童协会的统计和分析，英国每20名儿童中就有1名儿童遭受过性侵或猥亵，超过九成受害儿童是遭到熟人侵犯，三成以上受害儿童没有告诉任何人他们受到的伤害，与此同时，残疾儿童受到侵犯的概率是正常儿童的3倍以上。

英格兰及威尔士自2010年起全面实施“儿童性犯罪者披露机制”（也称“萨拉法”），该机制允许任何人向警方正式询问某个与孩子有过接触的人是否有过性侵儿童前科，以便防患于未然，采取更好保护。英国儿童协会设立24小时热线，鼓励受害者打电话寻求帮助。随着几起丑闻推动的社会舆论讨论，家长、校方也更加重视有关教育及安全意识。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2018年01月25日 23 版）

(责编：冯人綦、曹昆)