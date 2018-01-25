事故频发，驻日美军惹怒冲绳民众

1月23日，一架隶属于驻日美军普天间基地的AH1型直升机在冲绳县那霸市西北60公里的渡名喜村迫降。此次迫降点附近有小学和幼儿园，尽管没有造成人员伤亡，但事故再次激起冲绳当地民众对驻日美军基地的强烈不满。

此前一天，日本防卫大臣小野寺五典表示，2017年驻日美军飞机、直升机发生事故等问题25起，为2016年的两倍以上。而美军太平洋司令部司令哈里斯本月初与小野寺五典会谈时则表示“事故正在减少”。

共同社分析称，防卫省公布与美方存在分歧的调查内容，目的可能在于展示日本政府严正处理美方事故的态度。关于驻日美军飞机事故数量增加还是减少方面，日美双方各执一词，就连美军直升机是否飞过冲绳一小学上空，双方也存在截然不同的结论。

去年12月13日，美军直升机窗框坠落在宜野湾市立普天间第二小学操场，当时操场上正有54名学生在玩耍，金属窗框坠落点距离孩子们只有十几米。事故引发校方和家长严重担忧，校方要求美军飞机禁入学校上空领域。日美当时就尽可能避免在美军普天间机场附近的学校上空飞行达成了共识。事故之后，宜野湾市立普天间第二小学的操场一度暂停使用。

本月18日，防卫省通过监视员目视和监控摄像头确认美军3架直升机在该校上空飞行。该市教育委员会的负责人对此表示“非常遗憾”，并希望美方遵守约定，尽可能避免在基地附近的学校上空飞行。小野寺五典也再次向驻日美军强烈要求不要在该小学上空飞行。就在冲绳民众强烈愤慨、日本政府抗议之际，驻日美军方面则表示，根据雷达的航迹记录和对驾驶员的询问，直升机避开了学校上空。

冲绳县仅占日本国土面积的0.6%，却集中了约70%的驻日美军基地和约70%的驻日美军工作人员。接二连三的美国军机事故给冲绳人民的生活带来了巨大隐患，不少民众在惴惴不安中度日。

驻日美军普天间基地位于冲绳县宜野湾市中心，由于安全和噪音等问题，日本一直存在要求美国归还基地的呼声。根据日美政府协议，普天间基地将迁至冲绳县名护市的边野古沿岸。在驻日美军飞机事故接连不断的背景下，2月4日即将举行的名护市市长选举备受关注。

（本报东京1月24日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月25日 22 版）

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