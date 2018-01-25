本报北京1月24日电 （记者王海林）外交部发言人华春莹24日说，经济全球化是符合各国利益的时代潮流。她同时强调，中方会用做大蛋糕的办法推进同世界各国经贸关系的大发展。

华春莹是在当日例行记者会上回答有关提问时做出上述表示的。

有记者问，据报道，23日，达沃斯世界经济论坛2018年年会开幕。印度总理莫迪在开幕式上发表主旨演讲称，反全球化的保护主义势头正在抬头，逆全球化正在发生。报道称，莫迪反对保护主义的观点与习近平主席去年在达沃斯的演讲形成呼应。部分与会代表认为，莫迪演讲间接批评了美国优先政策。中方对莫迪总理的讲话有何评论？

华春莹说，中方注意到印度总理莫迪发表了反对保护主义的看法，这反映出经济全球化是符合各国，尤其是广大发展中国家利益的时代潮流。

她说，一年前，习近平主席在世界经济论坛年会开幕式上发表了“共担时代责任 共促全球发展”的主旨演讲，就推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展发出了中国声音，倡导发展开放型世界经济，产生了广泛而深远的国际影响。

“中方愿与各方一道，积极适应和引导好经济全球化，让它继续成为推动世界经济增长、增进各国人民福祉的积极力量。”她说。

在回答有关美国国内贸易保护主义声音上升的提问时，华春莹说，贸易保护主义是一把“双刃剑”，在刺伤别人的同时也会伤及自身。

此前，外交部长王毅23日在智利出席中拉经贸合作论坛暨中拉企业家理事会2018年年会开幕式时表示，2017年，国内消费对中国经济的贡献已经超过65%，中国国内的消费总规模将在2018年第一次超过美国。这意味着，2018年之后，全球最大的市场将是中国。

“我们会一如既往从积极的角度来处理由于市场规律带来的新情况，用做大蛋糕的办法推进我们同世界各国经贸关系的大发展。”华春莹说。

《 人民日报 》（ 2018年01月25日 22 版）

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