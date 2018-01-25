利比亚安全局势持续恶化

1月23日，利比亚东部城市班加西发生了两起汽车炸弹爆炸事件，造成至少43人伤亡。目前暂无组织和个人宣布对袭击事件负责。此次袭击是最近几个月来班加西发生的伤亡最惨重的袭击事件。数日前，首都的黎波里的米提加国际机场也遭到武装分子袭击，造成21人死亡、69人受伤，机场直到20日才恢复运营。利比亚安全局势依然严峻，引发外界担忧。

据利比亚通讯社报道，23日第一起汽车炸弹爆炸发生在班加西市萨尔曼尼区一座清真寺前，当时许多民众正在做礼拜。救护车抵达现场后，同一地点又发生第二起汽车炸弹爆炸，造成更多人员伤亡。利比亚退役将领、世俗势力代表哈夫塔尔领导的“国民军”下属特种部队的新闻发言人当日表示，“国民军”特别调查部队指挥官在此次爆炸中受伤不治身亡。

路透社称，哈夫塔尔领导的部队长时间以来同宗教极端分子和其他反对派武装进行战斗，并取得一定优势，零星的武装冲突一直持续到上个月。“国民军”还对班加西和利比亚东部其他地区实行了严格军事管制，招致更频繁的武装报复。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势持续动荡。在联合国斡旋下，利比亚两个对立议会代表于2015年12月签署《利比亚政治协议》，同意结束分裂局面，共同组建民族团结政府。但目前利比亚各派仍未按照协议接受民族团结政府统一领导，国家仍处于动荡和分裂之中。“阿拉伯观察家”网援引利比亚全国人权委员会的年度报告称，2017年利比亚因暴力事件造成433人死亡，近40万人流离失所。

根据联合国秘书长利比亚问题特别代表加桑·萨拉姆的行动计划，今年下半年，利比亚将举行总统和议会选举。利比亚东、西部势力主要人物均已表态支持选举，民众对选举抱有期待。据利比亚最高选举委员会统计，目前登记的选民已超过200万，约占利比亚总人口的1/3。

联合国秘书长古特雷斯表示，联合国致力于支持利比亚人民举行宪法公投、选举以及地方和国家和解进程。他敦促利比亚各方真诚参与到包容性的政治进程中，以便今年举行可信、公平的总统和议会选举，成功结束过渡时期。但分析认为，严峻的安全形势和派系对立为大选增添更多不确定性。

分析指出，当前利比亚持续的混乱状态，一方面是因为《利比亚政治协议》自提出以来并未能得到有效实施，特别是其中关于解散武装组织、其成员上交武器并加入国家安全机构的规定没有得到彻底执行；另一方面，一些政治派别为了在谈判桌上获取更多筹码，不惜诉诸武力。

（本报开罗1月24日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月25日 22 版）

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