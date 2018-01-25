欧洲一体化步伐跌跌撞撞（国际视点）

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新年伊始，保加利亚接替爱沙尼亚担任欧盟轮值主席国。保加利亚总统拉德夫日前呼吁欧盟各成员国继续推进欧洲一体化进程，构建“团结更强大”的欧洲。在全球保护主义、民粹主义、反全球化“逆风”抬头的大背景下，欧洲内部分化严重，“反欧”“疑欧”右翼民粹政党借机乘势崛起，加之难民问题持续发酵，排外主义思潮涌动，欧洲一体化进程步履维艰。多数专家认为，一体化在欧洲国家已经深入人心，经济稳步复苏带来的更多积极变量又在不断出现，欧洲一体化进程仍将继续前行。

“南北不和”“东西分裂”阻碍一体化进程

当前，欧洲一体化进程正面临前所未有的挑战。英国“脱欧”成为欧洲一体化进程遭遇的最严重挫折。尽管英国“脱欧”谈判一波三折，英国内部也不断传出“后悔”的声音，但英国并未就此停下离开的脚步。

2017年是欧洲大选年，荷兰、法国、奥地利、德国等欧洲多国举行选举，极右翼势力可谓是“风生水起”。尽管欧洲主流社会力量竭力顶住了右翼民粹主义的冲击，但也被迫收缩了防线，欧洲一体化步伐显得跌跌撞撞。

目前，难民问题仍在困扰欧洲。作为难民潮前沿国家的意大利和希腊，去年上半年，一度面临异常严峻形势。以意大利为例，有统计数据显示，2017年1月到6月，该国接受难民数量同比增幅高达20%。而与之对应的是，其他成员国如瑞士、奥地利等成员国严控边境，拒绝接受难民。这直接导致南部前沿国家处理难民问题的难度急剧增加，南部前沿国家由此对其他成员国产生极大不满，形成“南北不和”。

欧洲内部长期存在的“东西裂痕”也在加深。欧盟曾希望能借难民配额制度在短期内有效消化避难申请人存量。但匈牙利总理欧尔班日前直接将难民定义为“入侵者”。波兰、匈牙利、捷克等中东欧国家此前也明确表示不会接收难民，即便会因此受到欧盟的制裁。为此，欧盟委员会甚至向欧洲法院起诉这3个成员国。作为中东欧地区最大成员国的波兰还因司法改革违反了欧盟法治原则，遭到欧盟史无前例地建议对其启动“惩罚条款”，这进一步加剧了中东欧国家与欧盟核心成员国之间的裂痕。

值得注意的是，恐怖主义威胁对欧洲一体化进程构成了巨大挑战。从比利时到英国，从瑞典到法国，在过去的几年内，恐怖主义阴霾持续弥漫欧洲，恐袭形势呈现出“碎片化”“独狼化”等特点。恐怖主义与难民危机相互交织，引发欧洲民众强烈不满，而这种不满又孕育了反欧盟的土壤，阻碍了欧洲一体化进程。

有利于一体化进程的积极变量正在不断出现

2018年是欧洲推进一体化进程的关键一年。政治上，极右翼势力2017年看似失败，但随着2018年欧洲多个国家再次迎来大选，右翼民粹主义等势力将有机会再次迎来强劲表现；经济上，2018年欧元区在经济和金融改革方面备受关注。目前，欧元区国家正在讨论建成欧盟银行业联盟，并将旨在应对危机的欧洲稳定机制重塑为欧洲货币基金。欧元区还计划增设经济和财政部长一职，以期解决欧元区有统一货币政策而没有统一财政政策这一根本性问题。这些议题能否取得实质性进展将对欧洲一体化进程产生直接影响。

“从总体上看，在英国‘脱欧’的背景下，强化欧盟内部团结与统一，推动欧盟共同繁荣符合各成员国的意愿，这也是推进欧洲一体化的共同基础。”欧盟主流新闻网站“欧盟记者”网站总编辑科林·斯蒂芬对本报记者表示，如何弥合内部分歧，解决区域发展不平衡等问题将成为影响欧洲一体化进程前行的重要因素。

欧盟机构领导人也纷纷发声，希望能有效凝聚各成员国的力量来克服危机，展现出欧盟作为一个整体维护欧洲一体化的决心。欧洲理事会主席图斯克发出了“作为一个政治共同体，欧洲如果不团结，就是彻底分裂”的呼声。欧盟委员会主席容克表示，欧盟各国只有团结一致，才能缔造一个更加繁荣、安全、能够经受住重大挑战的欧洲。

“其实，2017年，在推进欧洲一体化上，欧盟也不是没有成就。例如，德法主导的欧元区改革计划草案以及欧盟联合防务机制等都获得通过。2018年对欧盟来说将是至关重要的，欧盟在今年应该以此为契机进一步凝聚内部共识，减少对立，推动欧盟作为一个整体向前发展。”欧洲国际政治经济研究中心高级研究员皮埃尔·索维对本报记者表示。

分析人士指出，尽管欧洲一体化进程步履维艰，但一体化带来的和平、合作、发展等方面进展仍是欧洲形势的主要方面。当前，欧洲经济步入加快复苏轨道，更多有利于欧盟改革和一体化发展的积极变量正在不断出现，如果欧盟及其主要成员国能在右翼民粹主义崛起的预警下，进行大刀阔斧的改革，正视各成员国不同的发展需求，不断凝聚共同的意愿，扩大合作空间，欧洲一体化进程仍将继续前行。

（本报布鲁塞尔1月24日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月25日 22 版）

(责编：冯人綦、曹昆)