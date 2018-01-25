刘鹤出席世界经济论坛2018年年会并发表致辞

本报瑞士达沃斯1月24日电 （记者吴刚、葛文博）1月24日，中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤出席达沃斯世界经济论坛2018年年会并发表致辞。

刘鹤说，去年习近平主席在达沃斯发表著名演讲，受到国际社会的普遍欢迎。一年来中国积极落实习近平主席倡议，用实际行动推动经济全球化进程。刘鹤指出，中共十九大确立了以习近平同志为核心的新的中央领导集体，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为中国发展的行动指南，确定了到2020年全面建成小康社会和到2050年分两步走建成社会主义现代化强国的宏伟目标，也明确了未来几年中国的经济政策顶层设计。中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，今后几年中国的重大政策都将围绕这个总要求展开。中国将以供给侧结构性改革为主线，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，确保全面建成小康社会。

刘鹤强调，中国将继续推动全面对外开放，大幅放开市场准入，积极推进“一带一路”建设，秉持共商共建共享的全球治理观，坚定维护多边主义和多边贸易体制，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

本次论坛的主题是“在分化的世界中打造共同命运”，70多国的国家元首或政府首脑出席年会。与会期间刘鹤还应约会见了部分国家政要。

《 人民日报 》（ 2018年01月25日 03 版）

(责编：冯人綦、曹昆)