中国为世界发展作出新贡献（国际论坛）

从高速增长转向高质量发展的中国，正为世界经济提供越来越多的正能量

2017年，世界经济在经历10年低迷后，出现先抑后扬、逐渐回暖上行之势。据国际机构统计，2017年世界经济增长3.7%，全球约120个经济体同步实现经济增长，世界经济呈现2010年以来最好形势。这一成绩来之不易。国际社会普遍认为，中国为世界经济回暖作出了突出贡献。

确实，过去的一年，中国经济呈现出别样的精彩。

中国经济增长为世界经济注入强劲动力。2017年，中国国内生产总值达82.7万亿元人民币，同比增长6.9%。一年来实现的经济增量，相当于一个中等经济大国的体量。中国大力打造开放型经济，2017年对外投资1200亿美元，进口12.46万亿元人民币的货物，为各国提供了广阔的市场机遇、投资机遇、发展机遇。中国出境旅游人数高达1.29亿人次，有力拉动各国消费。一个充满活力和韧性的中国经济，继续担当着世界经济增长稳定器和动力舱的角色。

中国积极引导经济全球化发展。2017年伊始，在各方对经济全球化走向陷入迷茫之际，习近平主席在达沃斯世界经济论坛发表主旨演讲，引导经济全球化向更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展，稳定人心、提振信心，发挥重要引领作用。中国结合自身发展实践，利用二十国集团、亚太经合组织等平台，推动构建开放型世界经济，倡导数字经济和创新发展，促进区域合作和自由贸易区建设，为世界经济贡献智慧。

中国为国际合作提供受欢迎的公共产品。中国提出的“一带一路”倡议，是当前全球范围内最受欢迎的国际公共产品之一。目前，100多个国家和国际组织以不同形式参与“一带一路”建设，80多个国家及国际组织同中国签署了合作协议。“一带一路”国际合作高峰论坛形成了270多项丰硕成果。一大批互联互通项目改善了参与国发展环境，提升了区域合作的空间和潜力。“一带一路”秉持的共商共建共享理念，为完善全球治理指明了新方向，为国际合作提供了新模式。

中国致力于为解决世界难题提供方案。中国高度重视落实联合国2030年可持续发展议程，以实际行动为应对全球挑战、实现共同发展作出贡献。中国坚定贯彻以人民为中心的发展思想，人民生活水平和质量持续提高。2017年，又有1000多万贫困人口脱贫，朝着到2020年现行标准下农村贫困人口实现脱贫的目标稳步迈进。中国积极应对气候变化挑战，大力推进生态文明建设，污染防治取得显著进展，天更蓝，水更清。中国着力转变发展方式，大力推进供给侧结构性改革，为各国探索发展之路提供有益借鉴。从高速增长转向高质量发展的中国，正为世界经济提供越来越多的正能量。

党的十九大开启了决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的新征程。中国奉行互利共赢的开放战略，致力于建设开放型世界经济，推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体。中国深知自己肩负的责任，也会履行应尽的责任。同时，建设一个美好的世界，需要各国的共同努力，需要各国首先做好自己该做的事。有的人眼睛只盯着别人，在享受别国发展红利的同时却热衷于炒作各种“威胁”和“陷阱”，这是不负责任的表现。正在达沃斯举行的世界经济论坛的主题是“在分化的世界中打造共同命运”。我们希望，各国都能深入思考这一课题，共同努力，牢牢把握世界发展的正确方向。

（作者为外交部国际经济司司长）

《 人民日报 》（ 2018年01月25日 03 版）

(责编：冯人綦、曹昆)