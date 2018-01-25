7.9级地震后：阿拉斯加-中国经济论坛如期举行

人民网旧金山1月24日电 （张洁娴）美国阿拉斯加23日凌晨经历1964年以来震级最高的地震后，当地时间当天上午，第11届阿拉斯加-中国商贸论坛在阿拉斯加州安克雷奇如期举行。

来自美国商务部、阿州州政府、当地企业、阿州大学孔子学院和中资企业的代表参会，讨论深化中国与阿拉斯加在能源、渔业、旅游、人文等领域的合作伙伴关系。中国驻旧金山副总领事任发强、经济商务参赞杨依杭应邀出席。

在论坛午餐会上，任发强作为主讲嘉宾介绍了中美关系以及中国与阿州各领域合作的最新进展。他表示，互利共赢是中美关系、特别是经贸合作的本质特征。据他介绍，中国自2011年起一直是阿州最大的贸易伙伴和最大的出口市场。2016年阿州对华出口额达11.8亿美元，占阿州出口总额的近1/3，为阿州创造就业机会和税收。

任发强说，中国同阿州经济互补性强，在能源矿产等领域有巨大合作空间。他提到，2017年11月，阿州政府、天然气开发公司和中方合作伙伴签署关于合作开发阿州天然气项目的协议，迈出能源合作的重要一步。

论坛上，中国驻旧金山总领馆还对即将于今年11月在上海举行的首届中国国际进口商品博览会进行了宣介，欢迎阿州政府和商界参加，展示阿州的优质产品和服务。

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