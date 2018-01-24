外交部发言人——希望安理会保持团结，为解决叙利亚问题提供有力政治支持

人民网1月24日电（记者 王海林）外交部发言人华春莹在24日举行的例行记者会上表示，希望安理会各方加强协商，共同推动安理会在包括叙利亚化武问题、人道、政治进程等具体问题上发出清晰、一致信号，为全面解决叙利亚问题提供有力的政治支持。

有记者问，昨天，俄罗斯常驻联合国代表在紧急会议上提出应建立一个新的调查叙利亚化武问题的机构，美方抨击俄此举意在转移叙化武问题焦点，中方对此有何评论？

华春莹回答，中方在化武问题上的立场是一贯、明确的。我们反对任何国家、组织或个人，在任何情况下，出于任何目的使用化武行为，主张对化武袭击事件进行全面、公正、客观调查，要基于确凿、可信的证据，得出经得起检验的结论。

华春莹说，安理会保持团结是推动叙问题政治解决的重要保障。我们希望安理会各方加强协商，共同推动安理会在包括叙利亚化武问题、人道、政治进程等具体问题上发出清晰、一致信号，为全面解决叙利亚问题提供有力的政治支持。

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