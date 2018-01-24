外交部发言人——市场不是靠强力抢来的，而是靠流汗开拓出来的

人民网1月24日电（记者 王海林）外交部发言人华春莹在24日举行的例行记者会上表示， 中方会一如既往从积极的角度来处理由于市场规律带来的新情况，用做大蛋糕的办法推进我们同世界各国经贸关系的大发展，努力实现合作共赢。“市场不是靠强力抢来的，而是靠流汗开拓出来的。”

有记者问，我们注意到，近日随着美国国内贸易保护主义声音上升，不少国家和人士担心会发生贸易战。你对此怎么看？

华春莹回答，贸易保护主义是一把“双刃剑”，在刺伤别人的同时也会伤及自身。我不知道这世上有没有传说中刀枪不入的“金丝软猬甲”，能保证一国随意对其他国家挥舞贸易保护主义大棒而自身却毫发无损？

华春莹说，就中国而言，我想请大家关注王毅部长昨天在圣地亚哥出席中拉经贸合作论坛暨中拉企业家理事会2018年年会开幕式时的致辞。王毅部长从中国的发展理念发生重要变革、中国的经济体制发生重大转变、中国的对外开放全面深化三个维度介绍了中国特色社会主义迈入新时代后呈现的新面貌、新气象。

王毅部长特别指出，中国的经济结构正在不断优化升级。2017年，国内消费对于中国经济的贡献已经超过65%。中国国内的消费总规模将在2018年首次超过美国。这意味着，2018年之后，全球最大的市场将是中国。中国的潜在市场规模是美国的3到4倍，而且正在不断从潜在变为现实，这是一个可以预见的未来前景。

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