希望同拉美国家在“一带一路”框架下继续深化合作

人民网1月24日电（记者 王海林）外交部发言人华春莹在24日举行的例行记者会上表示，中国和拉美国家同为发展中国家，面临着共同的发展阶段和发展任务，双方的合作基于共同利益和相互需求，秉持的是平等互利、开放包容、合作共赢的理念。

有记者问，据报道，中拉论坛第二届部长级会议的成果表明，中国对拉美外交政策正不断发展且更具进取性，此举将挑战美国在拉美地区主导地位。中方对此有何评论？

华春莹回答，关于所谓中拉合作可能挑战美国在拉美地区主导地位的问题，这不是一个新鲜话题，似乎存在的时间比中拉论坛成立的时间还要长。

华春莹说，中方一贯本着和平共处五项原则发展同各国的关系。我们对拉美的政策不针对任何第三方，也无意挑战或取代谁的什么主导地位。

华春莹表示，中拉关系发展不针对、不排斥、也不影响彼此发展同其他国家的关系。我们希望同拉美国家继续深化合作，共谋发展，特别是在“一带一路”的框架下实现双方合作的优化升级、创新发展和互利共赢。

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