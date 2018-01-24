人民网1月24日电（记者 王海林）外交部发言人华春莹在24日举行的例行记者会上表示，中方愿与各方一道，积极适应和引导好经济全球化，让它继续成为推动世界经济增长、增进各国人民福祉的积极力量。

有记者问，据报道，23日，达沃斯世界经济论坛2018年年会开幕。印度总理莫迪在开幕式上发表主旨演讲称，反全球化的保护主义势力正在抬头，孤立主义不是解决方案。报道称，莫迪反对保护主义的观点与习近平主席去年在达沃斯的演讲形成呼应。部分与会代表认为，莫迪演讲间接批评了美国优先政策。中方对莫迪总理的讲话有何评论？

华春莹回答，我们注意到莫迪总理在今年达沃斯世界经济论坛年会开幕式上发表了反对保护主义的看法，这反映出经济全球化是符合各国、尤其是广大发展中国家利益的时代潮流。

世界经济论坛2018年年会已于23日开幕，中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤率团与会，并将在中国主题特别会议上致辞。

华春莹说，一年前，习近平主席在世界经济论坛年会开幕式上发表了“共担时代责任 共促全球发展”的主旨演讲，就推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展发出了中国声音，倡导发展开放型世界经济，产生了广泛而深远的国际影响。中方愿与各方一道，积极适应和引导好经济全球化，让它继续成为推动世界经济增长、增进各国人民福祉的积极力量。

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