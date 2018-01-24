外交部发言人——中方高度重视维和人员安全问题

人民网1月24日电（记者 王海林）外交部发言人华春莹在24日举行的例行记者会上表示，中方高度重视维和人员安全问题，支持联合国采取切实措施加强维和人员安全保障。

有记者问，日前，联合国发表了一份关于联合国维和人员安全的报告，指出2017年有56名联合国维和人员遇袭身亡，创下1994年以来最高纪录。报告还就改善维和人员安全环境提出建议。中方对此有何评论？据了解，中国—联合国和平与发展基金资助了这份报告的研究，请问中方能否确认？

华春莹回答，中国始终以实际行动支持联合国维和行动。中方累计派出维和人员近4万人次，先后有13名官兵和4名警察在执行维和任务时献出了宝贵生命。

华春莹说，中方高度重视维和人员安全问题，支持联合国采取切实措施加强维和人员安全保障，包括改进全系统指挥体系，提升应急指挥能力，同出兵国、当事国等协调，加强对当地安全形势的跟踪研判、预警和信息共享，并提高在危险环境下的伤员救护能力。

华春莹表示，近期，联合国秘书长任命维和行动前指挥官对维和人员安全问题进行研究，并提交题为《改善联合国维和人员安全：改变行事方法势在必行》的报告。中方正在认真研究有关报告，将积极参与相关讨论。正如你所说，该报告是在中国—联合国和平与发展基金资助下完成的。中国—联合国和平与发展基金是习近平主席2015年出席联合国成立70周年系列峰会时宣布的重大务实举措，目的是支持联合国工作，促进多边事业，为世界和平与发展作出新的贡献。基金迄今已在斡旋调解、维和及反恐能力建设、2030年可持续发展议程、难移民等领域开展了30个具体项目。

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