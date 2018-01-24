智利公布新内阁名单 

新华社圣地亚哥１月２４日电（记者 党琦 王沛）智利新当选总统塞瓦斯蒂安·皮涅拉２３日公布新一届内阁名单。新内阁将于３月１１日就职。
内政部长将由６２岁的安德烈斯·查德威克担任。在皮涅拉上个总统任期内，查德威克曾先后担任政府秘书部部长、内政和公共安全部部长。
当地媒体认为，外交部长人选最为出人意料。６４岁的作家罗伯托·安普埃罗将担任外长。在皮涅拉上个总统任期内，安普埃罗曾先后担任智利驻墨西哥大使、智利全国文化和艺术委员会主席。
另外，国防部长由阿尔韦托·埃斯皮纳担任，财政部长为费利佩·拉腊因，经济部长为何塞·拉蒙·巴伦特，总统府秘书部部长为贡萨洛·布卢梅尔，政府秘书部部长为塞西莉亚·佩雷斯（女）。
这届内阁成员平均年龄５５岁。２３名内阁成员中，有７名为女性。
皮涅拉曾于２０１０年至２０１４年担任智利总统。去年１２月１７日，皮涅拉作为智利中右翼联盟“智利前进”总统候选人在大选中获５４．５７％的选票，再次当选总统。
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