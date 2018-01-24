外交部：中国对拉美政策不针对任何第三方

新华社北京1月24日电（记者 闫子敏）针对有报道称中国对拉美外交政策将挑战美国在该地区的主导地位，外交部发言人华春莹24日表示，中国对拉美的政策不针对任何第三方，也无意挑战或取代谁的什么主导地位。
有报道称，中拉论坛第二届部长级会议的成果表明，中国对拉美外交政策正不断发展且更具进取性，此举将挑战美国在拉美地区的主导地位。
华春莹在例行记者会上回答相关提问时说，关于所谓中拉合作挑战美国在拉美地区的主导地位的问题，这不是一个新鲜话题，似乎存在的时间比中拉论坛成立的时间还要长。
她说：“中方一贯本着和平共处五项原则发展同各国的关系。我们对拉美的政策不针对任何第三方，也无意挑战或取代谁的什么主导地位。”
华春莹表示，中拉同为发展中国家，虽远隔重洋，但面临着共同的发展阶段和发展任务，双方合作基于共同利益和相互需求，秉持的是平等互利、开放包容、合作共赢的理念。
她说，中拉关系发展不针对、不排斥、也不影响彼此同其他国家发展关系。中方希望同拉美国家继续深化合作，共谋发展，特别是在“一带一路”的框架下实现双方合作的优化升级、创新发展和互利共赢。
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