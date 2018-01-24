我国已同10个国家签署双边社保协定 

新华社北京1月24日电（记者 叶昊鸣）记者24日从人力资源和社会保障部了解到，通过与各国在人力资源社会保障等领域加强国际交流与合作，目前我国已与30多个国家对口部门签署了近50份双边合作协议，与10个国家签署了双边社保协定。

这是人力资源和社会保障部副部长张义珍在当日召开的面向驻华使馆的人力资源和社会保障政策与发展吹风会上作此表述的。她指出，就业是民生之本，社会保障是民生之基，实现高质量充分就业、建立人人享有的社会保障制度是各国政府的共同追求。中国愿与各国进一步加强人力资源和社会保障交流与合作，互学互鉴，共谋发展。

据了解，此次吹风会共有来自40个国家的近百名负责劳工、经济等事务的外交官受邀参加。吹风会对中国促进就业、外国人来华工作、外国人在华参保、中国劳动争议处理机制等专题的介绍回应了驻华使馆近一段时期以来的普遍关切，赢得驻华使馆的高度赞许。

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