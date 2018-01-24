外交部：中方支持联合国采取措施加强维和人员安全保障

人民网北京1月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：日前，联合国发表了一份关于联合国维和人员安全的报告，指出2017年有56名联合国维和人员遇袭身亡，创下1994年以来最高纪录。报告还就改善维和人员安全环境提出建议。中方对此有何评论？据了解，中国—联合国和平与发展基金资助了这份报告的研究，请问中方能否确认？

答：中国始终以实际行动支持联合国维和行动。中方累计派出维和人员近4万人次，先后有13名官兵和4名警察在执行维和任务时献出了宝贵生命。

中方高度重视维和人员安全问题，支持联合国采取切实措施加强维和人员安全保障，包括改进全系统指挥体系，提升应急指挥能力，同出兵国、当事国等协调，加强对当地安全形势的跟踪研判、预警和信息共享，并提高在危险环境下的伤员救护能力。

近期，联合国秘书长任命维和行动前指挥官对维和人员安全问题进行研究，并提交题为《改善联合国维和人员安全：改变行事方法势在必行》的报告。中方正在认真研究有关报告，将积极参与相关讨论。正如你所说，该报告是在中国—联合国和平与发展基金资助下完成的。中国—联合国和平与发展基金是习近平主席2015年出席联合国成立70周年系列峰会时宣布的重大务实举措，目的是支持联合国工作，促进多边事业，为世界和平与发展作出新的贡献。基金迄今已在斡旋调解、维和及反恐能力建设、2030年可持续发展议程、难移民等领域开展了30个具体项目。

问：据报道，23日，达沃斯世界经济论坛2018年年会开幕。印度总理莫迪在开幕式上发表主旨演讲称，反全球化的保护主义势力正在抬头，孤立主义不是解决方案。报道称，莫迪反对保护主义的观点与习近平主席去年在达沃斯的演讲形成呼应。部分与会代表认为，莫迪演讲间接批评了美国优先政策。中方对莫迪总理的讲话有何评论？

答：世界经济论坛2018年年会已于23日开幕，中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤率团与会，并将在中国主题特别会议上致辞。

相信大家都还记忆犹新，一年前，习近平主席在世界经济论坛年会开幕式上发表了“共担时代责任 共促全球发展”的主旨演讲，就推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展发出了中国声音，倡导发展开放型世界经济，产生了广泛而深远的国际影响。

我们注意到莫迪总理在今年达沃斯世界经济论坛年会开幕式上发表了反对保护主义的看法，这反映出经济全球化是符合各国、尤其是广大发展中国家利益的时代潮流。中方愿与各方一道，积极适应和引导好经济全球化，让它继续成为推动世界经济增长、增进各国人民福祉的积极力量。

问：据报道，中拉论坛第二届部长级会议的成果表明，中国对拉美外交政策正不断发展且更具进取性，此举将挑战美国在拉美地区主导地位。中方对此有何评论？

答：关于所谓中拉合作可能挑战美国在拉美地区主导地位的问题，这不是一个新鲜话题，似乎存在的时间比中拉论坛成立的时间还要长。

我想重申，中方一贯本着和平共处五项原则发展同各国的关系。我们对拉美的政策不针对任何第三方，也无意挑战或取代谁的什么主导地位。我们真诚地认为，中国和拉美国家同为发展中国家，面临着共同的发展阶段和发展任务，双方的合作基于共同利益和相互需求，秉持的是平等互利、开放包容、合作共赢的理念。中拉关系发展不针对、不排斥、也不影响彼此发展同其他国家的关系。我们希望同拉美国家继续深化合作，共谋发展，特别是在“一带一路”的框架下实现双方合作的优化升级、创新发展和互利共赢。

问：日本首相安倍晋三今天宣布他将出席平昌冬奥会开幕式。请问中方哪位领导人将出席平昌冬奥会开幕式？四年前的冬奥会，习近平主席亲自出席了开幕式。

答：即将举行的平昌冬奥会是体育界的盛事，中国政府积极支持韩方办好平昌冬奥会。关于中方哪位领导人将出席平昌冬奥会开幕式，我们会适时发布消息。

问：据报道，美国政府把国防战略重点从反恐转向对抗中国和俄罗斯，但美国还有人说，看不到中俄之间有什么长远共同利益。中方对此有何评论？

答：中俄山水相连，互为最大邻国，同为主要新兴市场国家和安理会常任理事国，在发展世代睦邻友好、实现各自发展振兴、维护地区及世界和平稳定方面拥有广泛共同利益。近年来，双方着眼世界和平发展大势，建立和发展不结盟、不对抗、不针对第三方的新型国家关系，树立了大国、邻国间和平共处、合作共赢的典范。大家都看到，近年来，在两国元首的战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系一直在高水平向前发展，取得了一系列新成果。两国战略互信不断深化，务实合作不断拓展，在国际事务中保持密切协作，为促进世界及地区和平安全与稳定发展作出重要贡献。

事实证明，发展中俄全面战略协作伙伴关系不仅符合两国和两国人民的根本利益，而且对于维护和促进世界和平与发展是一股积极战略力量，具有长久的生命力。我们愿与俄方继续共同努力，确保中俄关系始终保持高水平健康稳定发展，为促进世界的和平安全与发展繁荣贡献更多积极正能量。

问：我们注意到，近日随着美国国内贸易保护主义声音上升，不少国家和人士担心会发生贸易战。你对此怎么看？

答：贸易保护主义是一把“双刃剑”，在刺伤别人的同时也会伤及自身。我不知道这世上有没有传说中刀枪不入的“金丝软猬甲”，能保证一国随意对其他国家挥舞贸易保护主义大棒而自身却毫发无损？

就中国而言，我想请大家关注王毅部长昨天在圣地亚哥出席中拉经贸合作论坛暨中拉企业家理事会2018年年会开幕式时的致辞。王毅部长从中国的发展理念发生重要变革、中国的经济体制发生重大转变、中国的对外开放全面深化三个维度介绍了中国特色社会主义迈入新时代后呈现的新面貌、新气象。

王毅部长特别指出，中国的经济结构正在不断优化升级。2017年，国内消费对于中国经济的贡献已经超过65%。中国国内的消费总规模将在2018年首次超过美国。这意味着，2018年之后，全球最大的市场将是中国。中国的潜在市场规模是美国的3到4倍，而且正在不断从潜在变为现实，这是一个可以预见的未来前景。因为市场的力量就在这里，市场不是靠强力抢来的，而是靠流汗开拓出来的。

中方会一如既往从积极的角度来处理由于市场规律带来的新情况，用做大蛋糕的办法推进我们同世界各国经贸关系的大发展，努力实现合作共赢。

问：昨天，俄罗斯常驻联合国代表在紧急会议上提出应建立一个新的调查叙利亚化武问题的机构，美方抨击俄此举意在转移叙化武问题焦点，中方对此有何评论？

答：中方在化武问题上的立场是一贯、明确的。我们反对任何国家、组织或个人，在任何情况下，出于任何目的使用化武行为，主张对化武袭击事件进行全面、公正、客观调查，要基于确凿、可信的证据，得出经得起检验的结论。

安理会保持团结是推动叙问题政治解决的重要保障。我们希望安理会各方加强协商，共同推动安理会在包括叙利亚化武问题、人道、政治进程等具体问题上发出清晰、一致信号，为全面解决叙利亚问题提供有力的政治支持。

问：你刚才对莫迪总统在达沃斯世界经济论坛上的讲话给予了积极评价，中印双方未来是否会在反对保护主义方面展开协作，并借此推进双边关系发展？

答：我刚才说了，我们注意到莫迪总理在达沃斯世界经济论坛年会开幕式上发表有关反对贸易保护主义的看法，事实上这的确反映出经济全球化是符合各国、特别是广大发展中国家利益的时代潮流。在反对贸易保护主义、推进经济全球化方面，中印是有着共识和共同利益的。我们当然愿意同包括印度在内的世界各国加强沟通协调，积极适应和引导好经济全球化，让它成为推动经济增长、造福各国的积极力量。

关于中印关系，中方的立场也非常明确。印度是中国的重要邻国，中印作为两个最大的发展中国家和邻居，我们当然希望两国关系能够保持健康稳定发展，这符合两国共同利益。我们希望同印方共同努力，不断增进沟通、了解和互信，妥善处理分歧，确保两国关系健康稳定发展。我相信这是中印两国人民都期待看到的。

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